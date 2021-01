Zavvi: bundle Funko pop e felpa in occasione di San Valentino!

Gennaio non è ancora terminato ma iniziano a fioccare online le prime promozioni dedicate a San Valentino e fra queste, quella di Zavvi è la più indicata per gli amanti della cultura nerd, tant’è che sul portale è possibile acquistare un particolare bundle per gli appassionati di Star Wars composto da gli esclusivi Funko Pop! Valentines ed una felpa della saga ad appena 29,99€! Per applicare questa promozione non dovrete far altro che selezionare i due articoli che preferite nel carrello ed il prezzo cambierà automaticamente, ma vista l’esclusività dell’iniziativa vi consigliamo di approfittarne subito prima che la loro disponibilità possa terminare.

Questo bellissimo bundle include gli i recentissimi Funko Pop! Valentines che ritraggono alcuni personaggi iconici della saga come Darth Vader, Chewbecca oppure il maestro Jedi Yoda rappresentati, anziché nei loro soliti colori, con delle caratteristiche sfumature di bianco e rosa che donano un aspetto ancora più esclusivo e romantico alla statuetta. Inoltre, per dare ancora più un aspetto a tema San Valentino i personaggi tengono in mano una scatola di cioccolatini a forma di cuore, e persino il numero sulla scatola del Funko è dentro l’icona a forma di cuore.

Per quanto riguarda le felpe invece sono dei modelli a maniche lunghe, in cotone e che rimangono calde e comode, con delle particolari grafiche che tendono a riprodurre in una simpatica versione 8bit i personaggi di Star Wars come fossero innamorati o, come nel caso di quella di Darth Vader, dove è possibile vedere il Signore dei Sith in versione romantica con tanto di occhi a forma di cuore.

Insomma, questo particolarissimo bundle di San Valentino dedicato a Star Wars è una cosa che i fan della saga non possono lasciarsi sfuggire, però prima vi lasciamo consultare la pagina relativa su Zavvi, così che possiate trovare i prodotti perfetti per voi. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!