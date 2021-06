Ingenuity compie il suo settimo volo su Marte

Il settimo volo dell’elicottero Ingenuity della NASA su Marte ha visto il veicolo volare a più di cento metri verso un punto di atterraggio che non era stato attentamente esaminato in precedenza. Questa missione dimostrativa, iniziata il 3 aprile, doveva durare solo 30 giorni, ma la NASA sembra desiderosa di ottenere il miglior risultato possibile dall’utilizzo di questo piccolo aereo. Ed è difficile biasimarli perché Ingenuity, nonostante un traballante sesto volo, ha eseguito molto bene il proprio lavoro, aprendo la strada a velivoli marziani più ambiziosi e sofisticati.

Quest’ultimo salto è stato il primo per Ingenuity da quando ha dovuto fare i conti con un’anomalia durante il suo sesto volo il 22 maggio 2021. Durante quel volo, il sistema di navigazione dell’elicottero è scattato a causa di un singolo fotogramma perso, causando un allarmante e movimenti a scatto. Ingenuity però è riuscito a sopravvivere al tempo e all’energia extra necessaria per completare il volo, ed è atterrato senza ulteriori incidenti.

Per fortuna, nulla sembra essere andato storto durante questo settimo viaggio. È stato “un altro volo di successo”, ha dichiarato la NASA JPL su Twitter. L’agenzia spaziale ha anche pubblicato una foto in bianco e nero scattata da Ingenuity durante il volo.

Another successful flight 👏#MarsHelicopter completed its 7th flight and second within its operations demo phase. It flew for 62.8 seconds and traveled ~106 meters south to a new landing spot. Ingenuity also took this black-and-white navigation photo during flight. pic.twitter.com/amluVq9wbb

— NASA JPL (@NASAJPL) June 8, 2021