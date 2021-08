Sondaggio: è finalmente il momento di pensare a un foldable?

Ultimamente si parla davvero tantissimo di smartphone pieghevoli, anche complice il recente evento Unpacked di Samsung che ha visto protagonisti i nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. Tra i nuovi modelli della casa coreana e i presunti diversi dispositivi in arrivo dai suoi competitor, vogliamo porvi una domanda: credete sia già il momento giusto per pensare a un foldable o è ancora troppo presto?

Siamo ormai giunti alla terza generazione di dispositivi pieghevoli made by Samsung, con Motorola che nel frattempo ha portato sul mercato due generazioni di Moto Razr, Xiaomi il suo MIX Fold, Huawei i Mate XS e Mate X2, mentre diversi altri produttori hanno mostrato i propri concept phone come TCL e Oppo.

Le voci di corridoio indicano come anche Google sia ormai prossima all’annuncio di uno smartphone con display pieghevole, con altri brand quali Honor, Oppo e Vivo. Siamo finalmente arrivati al punto in cui questi particolari accrocchi tecnologici sono diventati mainstream e sono pronti per il grande pubblico o è ancora troppo presto?

Sappiamo tutti com’è finita la storia del primo Samsung Galaxy Fold, uno smartphone che era forse ancora un po’ troppo prematuro per finire nelle mani degli utenti comuni. Anche Royole FlexPai, tecnicamente il primo smartphone pieghevole al mondo entrato in commercio, non ha fatto un’ottima figura sembrando praticamente poco più di un costoso prototipo.

La tecnologia però non smette di evolvere e di migliorare, come ha prontamente dimostrato Samsung con Galaxy Z Flip, primo prodotto ad utilizzare lo strato protettivo UTG (Ultra Thin Glass) per il display, e qualche giorno fa con Galaxy Z flip3 e Galaxy Z Fold3, i quali dispongono di un display l’80% più resistente ai graffi e la certificazione IPX8 contro l’ingresso d’acqua.

La struttura di supporto dei display, le cerniere, l’uso di fotocamere nascoste sotto al display, l’alta frequenza di aggiornamento e persino una maggiore luminosità, le aziende stanno imparando in fretta a risolvere i problemi che gli utenti avevano riscontrato nelle prime generazioni di smartphone con display flessibile. Samsung si sente così sicura di sé che ha persino dotato Galaxy Z Fold3 del supporto all’uso di uno stilo.

Questo non significa però che gli utenti siano pronti per i foldable. Per prima cosa sembra che ancora non si sia presa una direzione decisa lato software, con interfacce grafiche a metà strada tra tablet e smartphone che troppo spesso mostrano i difetti di entrambe le versioni. Sono davvero poche le app che si integrano con i display pieghevoli e la maggior parte di essere vengono da Google, Microsoft e Samsung stessa.

Molti si stanno ancora chiedendo, quindi, a cosa serva realmente questo salto nel mondo dei pieghevoli quando i classici smartphone sono forse arrivati al picco più alto di sempre a livello di qualità e capacità. Allo stesso tempo però, tanti sono entusiasti di questo nuovo form factor e non vedono l’ora di mettere le mani su uno degli smartphone in questione.

Qui ci scontriamo con un nuovo muro: il prezzo. Anche le persone che sarebbero disposte a provare e sarebbero interessate ad utilizzare un foldable, molto spesso non sono disposte a spendere le cifre richieste per procedere all’acquisto. Nonostante Samsung abbia ancora una volta ridotto i prezzi dei suoi Fold e Flip, sono ancora troppo al di sopra di quanto la maggioranza degli utenti è disposta a spendere.

Quindi la domanda sorge spontanea: secondo voi, è finalmente il momento di pensare a un foldable o ancora no?

Oggi lanciamo il nostro consueto sondaggio bi-settimanale che si chiuderà il prossimo venerdì 20 agosto. Se siete interessati ad esplorare l’argomento e spiegare in modo più dettagliato la vostra opinione vi invitiamo a lasciarci pure un commento qui sotto l’articolo, terremo tutti gli spunti in considerazione mentre faremo lo spoglio finale dei voti!