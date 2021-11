Activision: il dramma continua! Co-lead di Treyarch abbandona la nave

Quest’anno è stato decisamente pesante per Activision, l’azienda che con Blizzard ha dato vita a giochi di grossa rilevanza come Overwatch o World of Warcraft, ma che purtroppo celava brutte sorprese dietro le quinte. Le conseguenze del dramma che si è andato a creare ha portato a diverse conseguenze negative per la compagnia, che è arrivata ad avere una perdita di utenti clamorosa, assieme a vari licenziamenti interni e l’abbandono da parte di importanti ruoli all’interno di essa, come il director di Diablo 4 e il director di Overwatch, Jeff Kaplan (quest’ultimo gioco è addirittura arrivato a vedere uno dei suoi iconici personaggi cambiare nome). Ebbene, purtroppo le brutte notizie non finiscono qui, perché anche da Treyarch stanno venendo fuori controversie simili.

Treyarch è un’altra azienda sotto l’ala di Activision, facente quindi parte di essa proprio come Blizzard. Di recente è venuto fuori che anche quest’azienda, che si è occupata di sfornare tutti i titoli che tanto amiamo della saga di Call of Duty, è coinvolta in problemi piuttosto seri. Questa volta si parla del co-lead di Treyarch, Dan Bunting, il quale è stato accusato di molestie sessuali dopo un’indagine svolta su fatti avvenuti ormai quattro anni fa, nel 2017. Questo avrebbe deciso repentinamente di lasciare la compagnia dopo che gli sono state chieste informazioni su ciò che era accaduto.

La sua perdita andrà quasi indubbiamente ad avere almeno un qualche tipo di impatto sull’azienda, specialmente per quanto riguarda la saga di Call of Duty, la quale adesso si ritrova senza una delle figure più importanti. Dan, infatti, ha lavorato all’interno di Treyarch per ben 18 anni, coinvolto anche sullo sviluppo di titoli importanti come Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Vanguard.

Più passa il tempo e più vengono fuori notizie spiacevoli da parte di una compagnia che ci ha portato tanti titoli importanti. Ancora più shockante, però, è una notizia venuta fuori soltanto di recente, che vede coinvolto nientemeno che il CEO di Activision: è stato scoperto, infatti, che Bobby Kotick era al corrente di ciò che avveniva dietro le quinte.