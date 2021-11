Brutte notizie per Dragon Age 4: il creative director abbandona la nave

Dragon Age 4 è l’ultimo capitolo in arrivo su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5 della famosissima saga RPG di Dragon Age, che ha avuto inizio ormai più di 10 anni fa con Dragon Age: Origins. Il nuovo titolo è stato annunciato soltanto l’anno scorso nei The Game Awards del 2020, e sappiamo già che l’opera, che verrà rilasciata tra il 2022 e il 2023, sarà completamente next-gen. Di recente, però, sono giunte alcune informazioni riguardo un importante membro del team di sviluppo che purtroppo ha deciso di allontanarsi dalla compagnia: stiamo parlando del creative director di Dragon Age 4, Matthew Goldman.

La notizia è giunta soltanto di recente, secondo la quale Matthew avrebbe appunto deciso di lasciare BioWare in comune accordo con la stessa azienda. Al momento forse è troppo presto per capire i motivi di questa separazione, dato che al momento non si ha alcuna informazione; molto probabilmente, però, visto il periodo in cui ci troviamo, è bene rassicurare che è difficile pensare che si tratti di qualcosa legato a problematiche interne serie.

Matthew Goldman ha lavorato all’interno di BioWare per più di 20 anni, precisamente dal 1998. Durante questo periodo ha contributo alla realizzazione di vari titoli noti, come Baldur’s Gate e Jade Empire. Prima di arrivare ad ottenere l’incarico di creative director per Dragon Age 4, ha lavorato all’interno degli Ensemble Studios per la realizzazione di Halo Wars.

Se stavate già iniziando a preoccuparvi circa il futuro del titolo, non temete: BioWare ci tiene a rassicurare i fan della saga e della nuova opera in arrivo che quest’ultima non verrà impattata dalla mancanza di una figura così importante, poiché si impegneranno a forgiare un prodotto che sia effettivamente al pari dei loro standard e che sia pronto ad essere rilasciato al pubblico.