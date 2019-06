Fortnite Fortbyte 51: dove e come trovarlo usando il passo del pollo davanti al Chiosco Bananita

Ecco a voi una semplice e breve guida per trovare il Fortnite Fortbyte 51 utilizzando il passo del pollo davanti al Chiosco Bananita.

Nuovo giorno, nuovo collezionabile da trovare all’interno dell’iconico battle royale di Epic Games. Oggi è il turno del Fortnite Fortbyte 51, trovabile usando il passo del pollo e attraversando la strada davanti al Chiosco Bananita. Un’operazione lunga ma semplice che ci permetterà di sbloccare un ulteriore item all’interno di Fortnite e avvicinarci a svelare il segreto della stagione 9 di Fortnite. Vediamo quindi insieme subito dove e come trovare il Fortnite Fortbyte 51.

Questa volta, il collezionabile si trova in una zona abbastanza semplice da scovare: si troverà infatti nella location più gettonata del titolo, Neo Pinnacoli. La peculiarità di tale Fortbyte è però che sarà disponibile solo utilizzando un particolare ballo, ossia il passo del pollo. Per farlo dovremo danzare attraversando la strada davanti al particolare Chiosco Bananita. Per aiutarvi a trovare il Fortnite Fortbyte 51, vi condividiamo un filmato.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 51, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: