Fortnite Fortbyte 70: dove e come trovarlo a Laguna Languida

Il Fortnite Fortbyte 70 è un po' particolare, ma in questa guida vi indichiamo dove e come trovarlo a Laguna Languida. Ecco tutti i dettagli.

Sono giorni densi di eventi per noi videogiocatori. L’E3 2019 è sempre più vicino, ma in pratica è già stato aperto da Google Stadia e dalla presentazione di prezzo, giochi e periodo di lancio. Le incombenze quotidiane, però, non cambiano: dobbiamo trovare il Fortnite Fortbyte 70! I collezzionabili del battle royale di Epic Games non si fermano certo per l’E3 2019.

Vediamo insieme, tramite un comodo video, dove e come trovare il Fortnite Fortbyte 70 paracadutandoci attraverso gli anelli che si trovano sopra Laguna Languida: l’ultimo anello conterrà il Fortbyte. Ecco a voi tutti i dettagli.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 70, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: