Instant Gaming: acquista FFVII: Rebirth scontato con le carte PSN!

Desiderate acquistare il nuovo Final Fantasy VII Rebirth ma volete risparmiare sul prezzo di listino di 79,99€? In tal caso siete nel posto giusto: in questo articolo, infatti, vi spiegheremo come acquistarlo a prezzo scontato grazie alle carte PlayStation Store, le quali sono facilmente reperibili su Instant Gaming. Ovviamente, si tratta di un metodo completamente legale, oltre che adatto sia per PS5 Digital che Standard.

Vedi offerta su Instant Gaming

Final Fantasy VII Rebirth, come acquistarlo con le card PSN?

Sulla pagina dedicata alle carte regalo PlayStation Store su Instant Gaming troverete tantissimi tagli di carte differenti, le quali vanno dai 20 ai 120 euro, e sono tutte in offerta dal all'8%. Dato che Final Fantasy VII Rebirth costa attualmente 79,99€ sul PlayStation Store, per acquistarlo a prezzo scontato non dovrete far altro che riscattare una card da 80€.

In particolare, la carta da 80€ è in offerta su Instant Gaming a 73,50€, per un risparmio di quasi 7€ rispetto al prezzo di listino del gioco. Dopo averla acquistata non dovrete far altro che riscattare il codice che vi arriverà via e-mail direttamente nel PlayStation Store, sfruttando poi i fondi che avrete nel portafoglio per comprare Final Fantasy VII Rebirth.

Insomma, un metodo che, seppur con qualche passaggio in più, vi consentirà di risparmiare qualche euro sull'acquisto di un titolo che difficilmente verrà messo in sconto prima di qualche mese!

Vedi offerta su Instant Gaming