L’avventura sospesa tra i fili del destino in Lies of P e la sua tetra ambientazione è impreziosita da una serie di elementi secondari ben pensati. I collezionabili in questo gioco hanno una duplice valenza: da un lato sono elementi di trama che compongono un puzzle narrativo intrigante, anche per i non interessati al completismo, dall’altra sono fondamentali per migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco. Nel grande calderone di attività secondarie ci sono: 24 quarzi, utili per migliorare i poteri di Pinocchio all’hotel, 15 braccia di Legione, 29 armi normali, 11 armi speciali, 17 parti di difesa, 14 amuleti, 23 costumi, 17 gesti, 5 chiavi della trinità, 6 cilindri criptici.

Il problema principale di molti dei collezionabili in Lies of P è che sono facilmente mancabili se non li prendete in momenti della storia precisi o non seguite alcune attività secondarie. Da questa premesse è facile capire che non solo le risposte che darete in gioco sono essenziali per accedere a determinate ricompense, ma anche il vostro giudizio su alcuni personaggi. Quanto al resto degli oggetti ottenibili al termine di particolari missioni, tutto ciò che dovete fare è seguire passo passo i nostri consigli. Per altre guide consultate la nostra Guida Completa o la Guida ai Collezionabili.

Gesti

Al contrario di quello che si possa pensare, i gesti all’interno di Lies of P non sono semplici collezionabili che vorreste eliminare dalla vostra lista il prima possibile, ma anche uno strumento utile per risolvere alcune missioni o indovinelli. Poeticamente insegnare a un burattino tutte le emozioni umani è comunque intrigante da un certo punto di vista, ma fate attenzione anche a come li usate nel mondo di gioco. La lista completa a tutti i gesti la trovate qui.

Quarzi

Il materiale più prezioso tra tutti i collezionabili in Lies of P è sicuramente il quarzo. Se da un lato conta come elemento secondario simile a un banale tesoro, al pari di altri oggetti di valore, dall’altro è un rarissimo materiale per potenziare diverse abilità di Pinocchio. All’hotel centrale di Krat, una volta salvato Geppetto dall’aggressore mascherato, potrete parlare con l’inventore per potenziare le vostre abilità. Al secondo piano della struttura troverete l’ufficio e una poltrona con cui si potrà interagire. Fatelo e accederete ad una schermata con tutti i vari potenziamenti legati al protagonista. Spendete i quarzi come meglio credete. Siete a corto di questo materiale? Ecco la guida che fa per voi.

Braccia Legione

Una delle meccaniche più affascinanti di Lies of P è sicuramente il braccio meccanico del vostro protagonista. Questo si può modificare presso il negozio di Venigni in hotel, potenziare sempre nello stesso posto e può essere adattato al vostro stile di combattimento. Ci sono tantissimi modi per sfruttare bene il braccio Legione: lo potrete trasformare in un’arma spara danni elementali, un lanciafiamme, in un piccolo cecchino e anche in una sorta di scudo. La sua funziona è al servizio del vostro stile. Se desiderate cambiare braccio e vorreste trovare quello più adatto a voi, ecco la lista completa.

Chiavi della trinità

Nelle vostre caotiche o contemplative passeggiate nei distretti oscuri di Krat potrebbe succedere di imbattervi nel curioso suono di un telefono. Non è un’allucinazione uditiva, ma una vera cabina telefonica con dall’altra parte un personaggio ancora più bizzarro dello stesso evento in cui vi siete imbattuti. Parliamo di Pulcinella, il re degli scherzi e degli enigmi, che vi farà passare del tempo di qualità con alcuni quesiti simpatici. Tranquilli, si tratta di soluzioni piuttosto semplificate, anche perché la scelta è tra due possibili risposte, di cui una rasente al ridicolo. Al termine della telefonata riceverete uno strumento misterioso: una chiave della trinità. Non è un oggetto qualunque e serve ad aprire delle stanze segrete sparse in alcuni anfratti del mondo magico che state solcando. Dove sono le chiavi e le stanze? Ovviamente abbiamo la guida che fa per voi.

Cilindri criptici

Una volta salvato Venigni all’interno della sua stessa fabbrica e aver battuto il burattino Fuoco, tornate all’hotel principale e noterete che l’eccentrico nobile di Krat si è trasferito al suo interno, aprendo anche una sorta di negozio, Da lui potrete cambiare braccia Legione, accedere a un negozio esclusivo e svolgere attività secondarie. Oltre a tutto questo, dovrete lasciargli ogni cilindro criptico che trovate nelle vostre scorribande. Venigni sarà capace di aprirlo e decifrarlo, svelandovi poi le informazioni che vi servono per raggiungere particolari tesori, in altro modo irraggiungibili. A voi l’elenco completo della posizione di questo cervellotico collezionabile di Lies of P e anche le soluzioni alle cacce al tesoro annesse.