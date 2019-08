PS4: Sony fa una lista dei giochi più attesi della fine del 2019

PS4 potrà contare su molti giochi durante la fine del 2019: SIEA ha realizzato una lista di quelli più interessanti. Ecco i migliori giochi PS4 in arrivo.

Il 2019 è stato per certo un ottimo anno per i videogame, con molti grandi nomi che hanno dominato i rispettivi periodi di uscita. Non dobbiamo però pensare che sia già finito, tutt’altro: il periodo autunnale e invernale è sempre uno dei più densi di release di giochi di un certo valore. Tenere traccia di tutto non è semplice per i videogiocatori, ma il Senior Social Media Specialist di Sony Interactive Entertainment America, Tim Turi, ha stilato una lista dei giochi PS4 più attesi dei prossimi mesi.

Ecco a voi la sua lista completa, con tanto di date:

Control – 27 agosto

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – 30 agosto

Monster Hunter World: Iceborne – 6 settembre

Borderlands 3 – 13 settembre

FIFA 20 – 27 settembre

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – 4 ottobre

Concrete Genie – 8 ottobre

Call of Duty: Modern Warfare – 25 ottobre

MediEvil – 25 ottobre

The Outer Worlds – 25 ottobre

Death Stranding – 8 novembre

Star Wars: Jedi Fallen Order – 15 novembre

DOOM Eternal – 22 novembre

Come potete vedere, ogni mese ha qualcosa in serbo per noi, anche agosto: Control, l’action adventure di Remedy Entertainment, è stato spesso al centro delle nostre prove e ne è uscito sempre positivamente. Man of Medan, dagli autori dell’esclusiva PS4 Until Dawn, sembra promettere varie ore di orrore, anche grazie alle sue modalità extra molto interessanti.

Parlando poi delle esclusive PS4, troviamo l’avventura Concrete Genie (di cui potete leggere le nostre impressioni preliminari in questo articolo) e Death Stranding, l’attesissima nuova opera di Hideo Kojima. Come già sapevamo, mancano The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima, dei quali ancora non si conosce la data di uscita, quasi sicuramente fissata in entrambi i casi nel 2020.

In ambito multipiattaforma non mancano i grandi nomi annuali come Call of Duty e FIFA 20, ma anche grandi IP come Star Wars, Borderlands 3 e DOOM Eternal. Il gioco di id Software, mostrato recentemente al QuakeCon, sembra avere le carte in regola per cambiare il panorama degli sparatutto in prima persona.

Diteci, ci sono dei giochi in uscita che non avete trovato in questa lista? Il vostro 2019 con quali giochi si concluderà?