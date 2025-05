Se siete alla ricerca della console più potente di sempre firmata PlayStation, questa è l'occasione perfetta per fare il grande salto: in occasione della promozione Days of Play, la nuova PlayStation 5 Pro è disponibile su PlayStation Direct al prezzo speciale di 749,99€, con uno sconto immediato di 50€ rispetto al prezzo di listino di 799,99€. Una promozione imperdibile per chi desidera sperimentare le massime prestazioni su console.

PlayStation 5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

S5 Pro rappresenta un salto generazionale all'interno dell'ecosistema Sony, offrendo un livello di potenza pensato per chi esige il meglio. Grazie al ray-tracing avanzato, alla risoluzione ultra-nitida su TV 4K e a una frequenza di fotogrammi elevata, potrete vivere i giochi più amati con una fedeltà grafica mai vista prima. Questa nuova console consente agli sviluppatori di potenziare i propri titoli con dettagli visivi ancora più spettacolari, rendendo ogni sessione di gioco un'esperienza cinematografica.

Un aspetto importante da considerare è che la PlayStation 5 Pro è un modello interamente digitale: non dispone di unità disco, il che significa che tutti i vostri acquisti passeranno attraverso il PlayStation Store. Tuttavia, è possibile aggiungere un'unità ottica acquistabile separatamente, rendendo la console compatibile anche con i titoli su Blu-ray Disc per PS5, PS4 e contenuti multimediali in formato 4K Ultra HD.

Questa offerta, valida per un periodo limitato nell'ambito dei Days of Play, è pensata per tutti coloro che vogliono ottenere il massimo dal gaming su console senza attendere l'arrivo di future revisioni. Al prezzo di 749,99€, PlayStation 5 Pro si propone come la scelta definitiva per i gamer più esigenti. Approfittate ora della promozione direttamente su PlayStation Direct e portate a casa la potenza della nuova generazione.

