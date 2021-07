Steam Deck: dopo anni di test non esiste un gioco che dia problemi

Secondo Pierre-Loup Griffais, dipendente di Valve, Steam Deck sarà la console definitiva perché in grado di far funzionare qualsiasi gioco presente nel catalogo di Steam dopo anni di test su test: “Non abbiamo davvero trovato qualcosa che potremmo lanciare a questo dispositivo che non possa gestire.”

Steam Deck, la nuova console ibrida di Valve, arriverà nei prossimi mesi tra le mani dei giocatori con la promessa di portare il PC gaming a portata di “tascabilità“. Il dispositivo monta SteamOS, un sistema operativo basato su Proton, un layer di compatibilità che permette di eseguire i giochi Windows su Linux, come vi abbiamo spiegato nel dettaglio in questo articolo. Sebbene tramite questo sistema alcuni giochi della libreria di Steam potrebbero avere problemi di compatibilità, la sua funzionalità, unita alle promettenti premesse hardware, permetterebbero di far girare con dettagli medio-alti la maggior parte dei videogiochi disponibili nel catalogo.

Parlando coi giornalisti di IGN, Pierre-Loup Griffais ha detto che Valve ha testato i tanti giochi del catalogo di Steam per anni su Steam Deck, prima di arrivare all’annuncio ufficiale di qualche giorno fa. Ci sono stati problemi inizialmente con le uscite più recenti, ma nella sua versione attuale il dispositivo può gestire facilmente tutto ciò che è attualmente presente nel catalogo. Nei video di IGN, infatti, abbiamo visto funzionare videogiochi dalle grandi pretese tecniche come Control.

“Abbiamo esaminato vari giochi negli ultimi anni nel catalogo, ma il vero test per noi erano i giochi che stavano uscendo l’anno scorso. Non potevano funzionare molto bene sui precedenti tipi di prototipi e architetture che stavamo testando. Questa è la prima volta che abbiamo raggiunto il livello di prestazioni necessario per far funzionare davvero l’ultima generazione di giochi senza problemi. Tutti i giochi che volevamo fossero giocabili sono, in realtà, l’intera libreria di Steam.”