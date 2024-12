Vivi l'emozione delle corse con Assetto Corsa Ultimate Edition, oggi a MENO DI 10€! -82%

Se volete vivere l’emozione delle corse con una simulazione ultra-realistica e un costo incredibile, approfittate subito dell’offerta di Instant Gaming: Assetto Corsa Ultimate Edition è acquistabile a soli 9,99€, con uno straordinario sconto dell’82% rispetto al prezzo di listino di 56€. Questa promozione fa parte del "Calendario dell’Avvento", l'iniziativa che fino al 24 dicembre offre ogni giorno offerte esclusive su una selezione di titoli.

Assetto Corsa Ultimate Edition, perché acquistarlo?

Questa versione definitiva di Assetto Corsa è il massimo per chi cerca un’esperienza di guida autentica e completa. Con 178 veicoli dettagliatamente ricreati grazie ai dati ufficiali e alla telemetria, e 19 circuiti iconici tra cui Spa-Francorchamps e Nürburgring-Nordschleife, il gioco garantisce un livello di fedeltà ineguagliabile. Ogni pista è stata sviluppata utilizzando la tecnologia di scansione laser, per offrire una riproduzione impeccabile di ogni dettaglio.

La Ultimate Edition include tutti i contenuti aggiuntivi disponibili fino a oggi, come i celebri Dream Pack 1-2-3, il Ferrari 70th Anniversary Pack e i tre Porsche Pack, ampliando notevolmente le possibilità di gioco. Il sistema fisico avanzato consente una personalizzazione totale delle impostazioni di guida e di gara, adattandosi sia ai neofiti sia agli esperti del volante.

Con il supporto della modalità multiplayer online, potrete sfidare piloti da tutto il mondo, mentre la modalità single player propone una varietà di sfide e opzioni per affinare le vostre abilità. La possibilità di configurare ogni aspetto, dall’assetto dell’auto alle impostazioni di gara, rende l’esperienza unica e su misura per ogni giocatore.

Disponibile a soli 9,99€, Assetto Corsa Ultimate Edition rappresenta un'opportunità irripetibile per gli appassionati di guida e simulazioni. Il connubio tra un prezzo competitivo, un gameplay realistico e contenuti esclusivi rende questo titolo una scelta vincente per Natale. Ricordate: le offerte del “Calendario dell’Avvento” di Instant Gaming sono valide per periodi limitati. Collegatevi ogni giorno per scoprire nuovi sconti su giochi selezionati e approfittate subito di questa promozione!

