Domenica 13 aprile alle ore 12:30 andrà in scena un match cruciale per la corsa Champions della Serie A: Atalanta e Bologna si sfideranno al Gewiss Stadium in una sfida ad alta quota che promette spettacolo. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la visione della Serie A in Italia. Per chi si trova all’estero, non tutto è perduto: esistono soluzioni semplici ed efficaci per seguire la partita in diretta, ovunque vi troviate.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Bologna in TV e streaming

La partita Atalanta - Bologna è prevista per le 12:30 del 13 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L’Atalanta si presenta a questo incontro con un rendimento altalenante nelle ultime cinque giornate di campionato. La squadra di Gian Piero Gasperini ha raccolto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, un bottino che potrebbe sembrare negativo, ma che non ha impedito alla Dea di mantenere la 3ª posizione in classifica, complice anche il passo incerto di alcune rivali. Tuttavia, per consolidare la zona Champions, sarà fondamentale ritrovare continuità proprio contro una diretta concorrente come il Bologna.

Il Bologna, invece, vive un momento d’oro. I ragazzi di Thiago Motta hanno ottenuto 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque partite, salendo al 4° posto in classifica, a ridosso proprio dell’Atalanta. Il gioco propositivo dei rossoblù e la solidità difensiva li hanno resi una delle sorprese più piacevoli della stagione. L’entusiasmo è alto e la sfida contro i bergamaschi rappresenta un test importante per misurare le proprie ambizioni europee.

Probabili formazioni Atalanta - Bologna

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate fuori dai confini italiani e desiderate seguire Atalanta - Bologna in diretta streaming su DAZN, potreste incontrare delle limitazioni geografiche a causa dei diritti di trasmissione. La soluzione migliore è utilizzare un'ottima VPN: servizi come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark permettono di connettersi a un server italiano, sbloccando così l’accesso a DAZN come se foste in Italia. Basta scegliere un provider di qualità, attivare la connessione e godersi la partita.