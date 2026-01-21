Gli Australian Open 2026, il primo Grand Slam dell’anno, si stanno svolgendo a Melbourne Park dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026. L’italiana Jasmine Paolini è protagonista nel tabellone femminile e, dopo aver superato il secondo turno, si prepara ad affrontare Iva Jovic per un posto al quarto turno.

Orario del match e dove vederlo

La sfida Paolini vs Iva Jovic è programmata per venerdì 23 gennaio 2026 come incontro del terzo turno degli Australian Open. Tuttavia, l’orario ufficiale e il campo preciso non sono ancora stati definiti dagli organizzatori, ma la sessione sarà nella fascia notturna/prime time italiana, tipica dei tornei a Melbourne a causa del fuso orario.

In Italia, la copertura dell’evento è gestita principalmente da Eurosport e dalle relative piattaforme streaming:

Eurosport 1 ed Eurosport 2: principali canali TV che trasmettono i match in diretta.

principali canali TV che trasmettono i match in diretta. Discovery+ e HBO Max: piattaforme streaming con accesso a tutti i campi del torneo senza restrizioni su quali match vedere.

piattaforme streaming con accesso a tutti i campi del torneo senza restrizioni su quali match vedere. DAZN, TimVision e Prime Video Channels: includono i canali Eurosport nei loro pacchetti e permettono di seguire il match anche via app e smart TV.

In sintesi, se sei in Italia e hai uno degli abbonamenti sopra elencati, potrai seguire Paolini vs Jovic in diretta su Eurosport o tramite le app associate (Discovery+, HBO Max, ecc.).

Paolini vs Jovic: precedenti e contesto

La sfida tra Jasmine Paolini e Iva Jovic rappresenta un interessante incrocio tra un’esperta tennista top 10 e una giovane promessa emergente. Attualmente non risultano precedenti ufficiali tra Paolini e Jovic agli Australian Open, ma Paolini ha già vinto entrambi i loro confronti diretti in passato su cemento: una volta a Indian Wells e un’altra agli US Open. Questo dato indica che l’italiana ha finora la meglio, ma Jovic (18enne statunitense in rapida crescita) arriva a Melbourne con fiducia dopo una vittoria convincente nel secondo turno.

Paolini è riconosciuta per il suo tennis solido, con ottima costruzione di punti e capacità di variare ritmo e angoli. Jovic è più aggressiva da fondo, con un buon servizio e grande mobilità. La partita potrebbe quindi riservare scambi lunghi e dinamici, con potenzialità di sorpresa soprattutto se Jovic riuscirà a imporsi con profondità da fondo campo.

Come vedere la partita tramite VPN

Se ti trovi fuori dall'Italia o vuoi accedere a servizi di streaming alternativi non disponibili nel tuo paese, una VPN può essere molto utile. Collegandoti a un server di un paese dove i diritti di trasmissione sono attivi, puoi accedere ai canali streaming locali come se fossi fisicamente lì.

Una volta scelta la piattaforma, basta collegarsi a un server nel paese corretto tramite la VPN, creare eventualmente un account locale gratuito e accedere allo streaming senza restrizioni geografiche. È importante sottolineare che, sebbene l’uso di una VPN sia legale in molti paesi, è fondamentale rispettare sempre i termini di servizio delle piattaforme streaming. Alcune piattaforme possono bloccare temporaneamente gli account che rilevano VPN, quindi è consigliabile utilizzare VPN affidabili e veloci, ottimizzate per lo streaming video, in modo da avere una connessione stabile e una qualità d’immagine elevata durante tutta la partita.