Gli Australian Open 2026 sono ufficialmente iniziati a Melbourne Park (18 gennaio – 1 febbraio), il primo Grand Slam della stagione sul cemento australiano. Tra le italiane protagoniste c’è Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, che al secondo turno affronta la polacca Magdalena Fręch in un incontro femminile di grande interesse tecnico e di orgoglio azzurro.

Orario del match e dove vederlo

L’incontro Paolini vs Fręch è in programma mercoledì 21 gennaio 2026 nel programma del secondo turno dell’Australian Open, ma al momento della nostra scrittura data e orario ufficiale non sono ancora stati confermati dagli organizzatori (si presume nel corso della giornata australiana).

In Italia, i diritti degli Australian Open sono detenuti principalmente da Eurosport, che trasmette tutti i match del torneo in diretta sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, disponibili anche in alta definizione. Le piattaforme di streaming a pagamento come DAZN includono i canali Eurosport nei loro pacchetti e permettono la visione su smart TV, computer o dispositivi mobili. Allo stesso modo, Discovery+ offre la copertura streaming con la scelta tra più campi in diretta, oltre a replay, highlights e analisi.

Tra le alternative moderne, è possibile seguire il match tramite TIMvision (che integra i canali Eurosport nel pacchetto) oppure tramite Prime Video Channels aggiungendo il canale Eurosport all’abbonamento Amazon Prime. Queste soluzioni permettono di guardare l’incontro in diretta su vari dispositivi.

Consiglio tecnico: se ti trovi all’estero e i servizi streaming italiani non sono disponibili per motivi geografici, puoi utilizzare una VPN collegandoti a un server in un paese dove i diritti sono attivi, rispettando però sempre i termini di servizio della piattaforma.

Paolini vs Fręch: precedenti e contesto

Jasmine Paolini ha iniziato il torneo alla grande, dominando il primo turno contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich con un netto 6-1, 6-2 sul campo principale Rod Laver Arena, conquistando con autorità l’accesso al secondo turno. Magdalena Fręch ha superato il primo turno con un convincente 6-1, 6-1 contro la slovena Veronika Erjavec, mostrando un gioco aggressivo e concreto. I due precedenti tra Paolini e Fręch risalgono al 2023 e si trovano in parità (1–1). Questo rende la sfida al secondo turno di Melbourne molto intrigante, visto che entrambe le giocatrici hanno già dimostrato di saper imporsi sulle superfici dure.

La partita rappresenta per Paolini un’occasione per consolidare un buon risultato in un torneo dello Slam e avanzare verso i turni successivi, dopo un 2025 in crescita e un inizio 2026 già convincente. Fręch, dal canto suo, arriva con fiducia grazie alla sua performance netta al primo turno e cercherà di mettere in difficoltà l’italiana con un gioco dinamico e aggressivo.

Come vedere la partita tramite VPN

Se ti trovi fuori dall’Italia o vuoi accedere a servizi di streaming alternativi non disponibili nel tuo paese, una VPN può essere molto utile. Collegandoti a un server di un paese dove i diritti di trasmissione sono attivi, puoi accedere ai canali streaming locali come se fossi fisicamente lì. Questo è utile per seguire match in diretta come Sinner vs Gaston, soprattutto se il tuo abbonamento italiano non funziona all’estero.

Una volta scelta la piattaforma, basta collegarsi a un server nel paese corretto tramite la VPN, creare eventualmente un account locale gratuito e accedere allo streaming senza restrizioni geografiche. È importante sottolineare che, sebbene l’uso di una VPN sia legale in molti paesi, è fondamentale rispettare sempre i termini di servizio delle piattaforme streaming. Alcune piattaforme possono bloccare temporaneamente gli account che rilevano VPN, quindi è consigliabile utilizzare VPN affidabili e veloci, ottimizzate per lo streaming video, in modo da avere una connessione stabile e una qualità d’immagine elevata durante tutta la partita.