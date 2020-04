Amazon Prime Video migliori serie di fantascienza | Maggio 2020

Amazon Prime Video migliori serie di fantascienza: quali i must have proposti dal servizio di streaming ad oggi? Il mondo dell’intrattenimento streaming viene solitamente associato immediatamente a Netflix. Il colosso di Reed Hastings si è presentato al grande pubblico come il primo vero portale di intrattenimento streaming, aprendo la strada ad altri servizi simili che sono arrivati a contendersi con Netflix l’affetto (e il tempo) degli appassionati di serie e film. Tra questi concorrenti, Prime Video, il servizio di Amazon, è uno degli antagonisti più attivi di Netflix. Amazon Prime Video, come i suoi concorrenti, ha un’offerta corposa, che rischia di essere dispersiva quando la sera ci mettiamo sul divano in cerca del film o della serie per passare un’ora di relax. Per aiutarvi nella ricerca, abbiamo stilato per voi un consiglio sulle migliori serie tv di fantascienza disponibili su Amazon Prime Video

Le migliori serie di fantascienza su Amazon Prime Video

Se volete provare il servizio di Prime Video basta l’iscrizione ad Amazon Prime e lo avete compreso gratuitamente nel vostro abbonamento

Electric Dreams

Ispirata ad una raccolta di racconti del maestro della fantascienza americana Philip K. Dick, Electirc Dreams è una serie antologica in cui vengono presentate le diverse caratteristiche tipiche della narrativa di Dick. Mondi distopici, insolite invasioni aliene ed eventi straordinari che si intrecciano alla quotidianità. Fedele alla visione del mondo di Dick, Electric Dreams è una buona proposta fantascientifica, la cui natura antologica consente allo spettatore di godersi a piacere questi ritagli di fantascienza.

ORIGINALE AMAZON PRIME VIDEO : si

Picard

Dopo avere fatto sperare per anni gli appassionati di Star Trek, Patrick Stewart torna a vestire i panni di uno personaggio che lo hanno resto celebre, il capitano Jean-Luc Picard, comandante dell’Enterprise di Star Trek: The Next Generation. Dieci episodi, per la prima stagione, che spingendo sull’effetto nostalgia degli appassionati di Star Trek portano Picard in un’avventura per la galassia, affrontando una titanica missione di salvataggio.

Per gustarsi al meglio Picard, si consiglia di recuperare alcuni episodi The Next Generation, disponibili su Netflix. Potete leggere la nostra recensione qui.

ORIGINALE AMAZON PRIME VIDEO : si

The Expanse

Serie di fantascienza dalla vita complicata, nonostante sia una delle più amate dal pubblico. The Expanse sembra aver trovato in Amazon Prime Video un porto sicuro, dove ha modo di continuare a raccontare le avventure del capitano Holden e dell’equipaggio dell’astronave Rocinante. Tratta dalla serie di romanzi di James S. A. Corey, la serie appassiona per il suo equilibrio tra sci-fi classica e un approccio realistico alla scienza.

Complotti, misteriosi organismi alieni ed esplorazione spaziale danno vita ad un universo dinamico ed appassionante, arrivata alla 4 stagione. Potete leggere la nostra recensione qui.

ORIGINALE AMAZON PRIME VIDEO : si

Tales from the Loop

Prendendo ispirazione dalle illustrazioni dell’artista Simon Stalhenberg, contenute nel volume The Loop, su Amazon Prime Video si è dato vita ad un mondo in cui la tecnologia ha dato vita ad una società in cui eventi straordinari colpiscono una piccola cittadina vicina ad una struttura in cui è stata costruito un acceleratore di particelle la cui attività a dato vita ad una singolarità.

Apparentemente slegati, gli otto episodi che compongono la prima stagione sono un affascinante racconto che spinge la mente dello spettatore verso nuove suggestioni. Potete leggere la nostra recensione di Tales from the Loop.

ORIGINALE AMAZON PRIME VIDEO : si

Continuum

Nel 2077 l’umanità sembra avere raggiunto un livello sociale ideale, ma dei ribelli, appartenenti a Liber8, non accettano questa imposizione, tentando di rovesciare il governo. Come ultimo tentativo, decidono di tentare un viaggio nel tempo sino al 2012 per impedire la creazione di questa società. Nel tentativo di impedire questo loro viaggio, una poliziotta, Kiera, rimane coinvolta nel flusso temporale. Nel 2012, Keira si fingerà una poliziotta per ritrovare e fermare i terroristi.

Serie in 4 stagioni, Continuum è una buona proposta fantascientifica, che unisce al classico del viaggio del tempo una serie di buoni spunti.

ORIGINALE AMAZON PRIME VIDEO : no

L’uomo nell’alto castello

Cosa sarebbe accaduto se la Germania avesse vinto la Seconda Guerra Mondiale? A questa domanda rispose Philip K. Dick con il romanzo La svastica sul sole, che ha ispirato una delle più amate serie fantascientifiche di Amazon Prime Video. In un mondo in cui gli U.S.A. sono divisi tra Terzo Reich e Impero Giapponese, che tengono sotto un ferreo regime la popolazione statunitense, contrastando una forte resistenza, spronata dal messaggio di speranza dell’Uomo nell’Alto Castello, che diffonde immagini e messaggi su un mondo migliore. Ma se questo mondo alternativo fosse più reale di quanto immaginato?

Prendendosi molte libertà rispetto al romanzo originale, The man in the high castle, nelle sue quattro stagioni, racconta di un mondo distopico avvincente e vitale.

ORIGINALE AMAZON PRIME VIDEO : si