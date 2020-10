Fantasy a Lucca Changes: tutti gli eventi online

Già dalle scorse edizioni Lucca Comics & Games si è fatta promotrice del genere fantasy, ospitando ospiti nazionali ed internazionali. Nel 2019 la manifestazione ha ospitato Andrzej Sapkowski, autore della saga di Geralt di Rivia, ai più conosciuta come The Witcher, grazie alla notorietà della serie di videogiochi e della serie TV targata Netflix. Le limitazioni date dalla pandemia di Coronavirus quest’anno non hanno permesso all’organizzazione di Lucca Changes di ospitare in loco, come gli scorsi anni, autori internazionali. L’organizzazione ha quindi creato un vivace palinsesto digitale, che sarà visibile sul sito del festival (che trovate a questo link).

Gli Autori Fantasy

Tra gli autori del palinsesto online del Lucca Changes sarà presente Terry Brooks, che ha annunciato la propria partecipazione già a Settembre, per parlare ai fan dei suoi oltre quarant’anni di carriera. Tra gli autori più attesi ci sarà anche Cassandra Clare, autrice dei romanzi di Shadowhunters, che presenterà al pubblico il suo nuovo libro.

L’autrice Licia Troisi, inoltre, incontrerà Jonathan Dtroud, autore della trilogia di Bartimeus. Saranno, inoltre, presenti Chrisopher Paolini, autore della saga di Eragon, Leigh Bardugo, autrice della saga young adult GrishaVerse, Eoin Colfer, autore di Artemis Fowl, libro tornato alla ribalta grazie all’adattamento cinematografico da parte di Disney e ora disponibile su Disney+, Shamim Sarif, autrice di The World Unseen e Patrick Ness, romanziere autore del racconto breve Doctor Who: Tip of the Tongue. In collegamento streaming da uno dei numerosi campfire del Lucca Changes, il “Jolly Joker” di Torino, Luigi Cecchi in arte Bigio, creatore di Drizzit, dialogherà con R.A. Salvatore e Todd Lockwood, approfondendo l’universo narrativo di Dungeons and Dragons.

Gli eventi Online

Giovedì 29 ottobre:

Ore 17: L’ora dei dannati, con Luca Tarenzi: l’autore presenterà il proprio libro fantasy, ambientato in un inferno dantesco incentrato su cinque antieroi.

Ore 19: Dormire in un mare di stelle, con Christopher Paolini: L’autore presenterà la sua ultima opera Sci-Fi, sulla quale ha lavorato per dieci anni.

Ore 21: GrishaVerse: universo e personaggi L’autrice Leigh Bardugo racconterà per la prima volta ai lettori italiani il mondo Fantasy da lei creato.

Venerdì 30 ottobre:

Ore 18: Forgotten Realms, Worlds and images: In diretta streaming dal Campfire “Jolly Joker” di Torino R.A. Salvatore e Todd Lockwood, assieme a Luigi “Bigio” Cecchi, creatore di Drizzit, approfondiranno l’universo narrativo di Dungeons and Dragons.

Ore 19: A tu per tu con Cassandra Clare: L’autrice racconterà l’universo degli Shadowhunters, i cacciatori di demoni protagonisti della sua saga, in occasione dell’uscita de Il Libro Bianco Perduto (Mondadori), secondo volume della trilogia The Eldest Curses.

Sabato 31 ottobre:

Ore 11: Eoin Colfer: durante questo panel l’autore si racconterà, in occasione dell’uscita del nuovo capitolo della saga di Artemis Fowl, The Fowl Twins, edito da Mondadori. L’autore Pierdomenico Baccalario, noto anche con lo pseudonimo di Ulysses Moore, condurrà l’intervista.

Ore 19: Athena Protocol, con Shamim Sarif e Patrick Ness: i due autori presenteranno il nuovo libro di Shamim Sarif, Athena Protocol, un thriller al femminile.

Domenica 1 novembre:

Ore 16: Quale Fantasy? Jonathan Stroud e Licia Troisi: i due autori si confronteranno in una doppia intervista.

Ore 17: Manlio Castagna – Paolo Barbieri, Quando soffia il vento del male: Gli autori presenteranno insieme il nuovo libro Venti del male, scritto da Manlio Castagna e illustrato da Paolo Barbieri.

Tutti gli incontri saranno visibili all’interno della sezione riguardante il palinsesto online sul sito di Lucca Changes (https://www.luccachanges.com/it/online), che sarà aggiornata con i nuovi appuntamenti fino alle date del festival.