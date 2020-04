Nerdage ep.6 la settimana di Cultura Pop su Twitch

Anche questa settimana Nerdage Ep.6 ha portato nelle vostre case una selezione delle notizie della redazione di Cultura Pop: cinema, comics, serie tv, giochi da tavolo, anime e tanto altro. Daniele “Kinder” Rea e Giordano Muraglia sono pronti ad ascoltare le vostre opinioni e a divertirsi insieme a voi nel mondo Nerd e Pop! Non ci avete seguito? ecco cosa vi siete persi!

Nerdage Ep.6 Compleanni e ricorrenze

Aaron Spelling (1923-2006) uno dei più grandi produttori televisivi, che ha fatto la storia delle serie TV, fra i suoi prodotti: Beverly Hills 90210, Streghe, Charlie’s Angel e tanti altri.

Amber Heard (1986), Meera in Aquaman, e ex-moglie di Johnny Deep

Jeffrey Dean Morgan (1966) – Il comico (Watchman), Negan (the Walking Dead), Thomas Wayne (BvS) e di Dean e Sam Winchester (Supernatural)

Jack Nicholson (1937), indimenticabile Joker nel Batman di Tim Burton, ma anche Jack Torrance di Shining, Easy Rider, Qualcuno volò sul nido del cuculo. La copertina di questa settimana è dedicata obbligatoriamente a lui!

Auguri Jeffrey Dean Morgan

Non ci siamo dimenticati dell’importante Earth Day 2020, ricorrenza arrivata al suo 50° anno.

Abbiamo celebrato insieme il debutto dei Blues Brothers al Saturday Night Live Show nel 1978, il Lancio del processore Intel 486, e l’uscita in Giappone del primo Game Boy Nintendo nel 1989, amichevolmente chiamato il mattoncino.

Film e Serie TV

Tantissime novità legate a film e serie tv questa settimana. Iniziamo dal trailer di Hollywood, nuova serie ambientata negli anni subito dopo la guerra e racconterà le storie di un gruppo di giovani attori, fra cui potremo vedere Jim Parson, l’amato Sheldon Cooper di The Big Bang Theory. Noi di Nerdage ep6 ci stiamo chiedendo se riuscirà a staccarsi dal ruolo che gli lo ha portato al successo.

L’emergenza Covid continua a colpire il mondo dell’intrattenimento, e stavolta a subirne le conseguenze tocca al alcune serie TV molto seguite dal pubblico più giovane: Supergirl, The Flash e Riverdale vedranno una chiusura anticipata delle stagioni in corso.

Il maestro del fantastico Neil Gaiman invece ha dichiarato che la serie dedicata a Sandman, prodotta da Netflix e Warner Bros Television, era pronta per l’inizio delle riprese, ma per ora dovremo aspettare incrociando le dita che tutto sia reso al meglio per questo titolo tanto amato.

Neil Gaiman e la serie tv di Sandman

Altro titolo rimandato è il sequel di Venom, ma la produzione ci lascia un piccolo teaser e rivela il titolo finale del film: Venom – Let there be Carnage, noi di Nerdage Ep.6 ce ne siamo subito appropriati come frase di commiato e benvenuto che useremo da ora in poi, trasformandola in Let There Be Nerdage. Si lo so, è fantastica, non applauditeci.

Non solo report negativi dalla quarantena, ad esempio James Gunn ci consiglia una serie di action movie da vedere mentre siamo a casa aspettando Guardiani della Galassia Vol.3

La polemica della settimana ce la regala David Lynch. Il regista di Dune del 1984, si è dimostrato poco entusiasta per il remake del suo film, e ha dichiarato che il suo interesse per Dune di Villeneuve è pari a zero, simpaticissimo il vecchio David.

Fra i vari approfondimenti curati dalla redazione di Cultura Pop questa settimana abbiamo scelto un bell’articolo che ci porta nel magico mondo Harry Potter e più in particolare nella saga di Animali Fantastici, con curiosità e retroscena Harry Potter: Animali Fantastici e curiosità è consigliatissimo ad appassionati e non. La seconda proposta di cui abbiamo parlato a Nerdage Ep.6 è un’interessante articolo sulla nascita del doppiaggio italiano, da non perdere assolutamente

Animali Fantastici e Dove Trovarli

Fumetti, Manga e Comics

Per quanto riguarda il mondo dei comics e dei manga iniziamo subito con una brutta notizia: il San Diego Comicon 2020 è stato cancellato. In Italia la situazione rimane invariata e le uscite Star Comics slitteranno nell’ultima settimana di Aprile

Migliora invece la situazione dei comics negli States, Jim Lee ci parla dei nuovi distributori DC Comics e dell’uscita dell’atteso Batman 92 in cui ci sarà l’arrivo della nuova partner del Joker: Punchline.

Rimaniamo nella casa di Superman, visto che la DC Comics ha annunciato di voler potenziare la sua proposta digitale anche con titoli gratuiti, la cosa è interessante e la terremo d’occhio.

Punchline

Voi invece non potete perdere Crisi sulle Terre Multiple, la storia dell’Universo DC per conoscere tutti i punti più importanti della storia DC.

Ultimo consiglio fumettoso della settimana, riguarda il genere Fantasy, il nostro amico Manuel Enrico ha selezionato per voi una serie di fumetti Fantasy che meritano di essere letti, li trovate qui in Fumetti Fantasy: consigli per la lettura

Di Tutto un po’ su Nerdage ep.6

La settimana di Nerdage Ep.6 è stata piena di notizie dal mondo dei fumetti, ma non solo.

Una di quelle che ci ha lasciato senza parole è legata alla musica e in particolare al Power Metal, un sottogere della musica metal che è caratterizzato da testi epici generalmente riguardanti eroi, draghi e magia. i power metaller sono i nerd del mondo musicale diciamolo senza problemi, era quasi strano a questo punto che nessuno avesse mai ufficializzato la cosa. Lo hanno fatto i Trick or Treat, band italiana che ha dedicato un intero album alla saga delle 12 case de I cavalieri dello Zodiaco. Abbiamo ascoltato l’album e da amante del genere non posso che essere molto soddisfatto. nell’articolo trovate il link ai pezzi e tutte le info sul gruppo.

L'album dei Trick or Treat dedicatoalle 12 case

Qual è la cosa più che somiglia alla vita sociale durante la quarantena? esatto le videochiamate, magari di gruppo e quando meno ve lo aspettate, e tutti sappiamo che non è carino rispondere ad una conference call e avere come sfondo le mattonelle del bagno. Per fortuna qualcuno ci ha pensato ed ecco che Marvel e Studio Ghibli hanno messo a disposizione sfondi tematici per le vostre videochiamate da usare con le app che lo permettono tipo Zoom, perchè parlare con zia Assunta dal bosco di Totoro è tutta un’altra cosa.

Snack ‘n Trash

Immancabile anche questa settimana la rubrica più amata dai nostri ascoltatori, ovvero quella dedicata agli snack, e al junk food da sgranocchiare e durante le nostre sessioni di binge-watching. Il nostro Kung Food Master Giordano questa settimana punta alla dolcezza presentandoci i Kinder Joy edizione Super Mario. Ma colpo di scena anche il sottoscritto ha tirato fuori una confezione di Kinder Joy edizione Jurassic World.

Il film trash consigliato questa settimana unisce il meraviglioso mondo degli animali alle atmosfere horror degli zombie movie. Da questo improbabile accoppiata nasce Zombeavers, film caFolavoro in cui alcuni castori vengono in contatto con dei prodotti chimici e si trasformano in zombie famelici. Lo scopriranno il solito gruppo di bellissimi adolescenti in ferie nella casa abbandonata sul lago, che verranno sterminati uno alla volta in perfetto stile slasher. Non perdete la scena finale dopo i titoli di coda che ci fa sognare un sequel epico. Lo trovate su Amazon Prime Video.

