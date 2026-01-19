Il Dell S3225QS, monitor curvo da 31,5" con risoluzione 4K UHD e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo display VA offre una copertura del 95% DCI-P3 e del 99% sRGB, garantendo colori vividi e un contrasto profondo di 3000:1. Potete portarvelo a casa a 332,99€ invece di 389€, beneficiando di caratteristiche premium come AMD FreeSync Premium, supporto HDR10, altoparlanti integrati da 5W e regolazione in altezza per il massimo comfort durante le lunghe sessioni.

Dell S3225QS, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dell S3225QS rappresenta la scelta ideale per professionisti creativi e appassionati di intrattenimento che cercano un monitor versatile e di qualità. Se lavorate con fotoritocco, editing video o progettazione grafica, apprezzerete enormemente la copertura del 95% DCI-P3 e 99% sRGB, che garantisce una riproduzione cromatica fedele e professionale. La risoluzione 4K su un pannello da 31,5 pollici vi offre spazio di lavoro abbondante e dettagli cristallini, mentre la tecnologia ComfortView Plus certificata TÜV Rheinland protegge i vostri occhi durante le lunghe sessioni lavorative, riducendo la luce blu senza compromettere la qualità cromatica.

Questo monitor soddisfa anche le esigenze di chi cerca un dispositivo all-in-one per gaming e multimedia. La frequenza di 120Hz con AMD FreeSync Premium garantisce immagini fluide nei videogiochi, eliminando tearing e stuttering, mentre il supporto HDR10 e il contrasto elevato di 3000:1 del pannello VA rendono film e serie TV un'esperienza coinvolgente. Gli altoparlanti integrati da 5W eliminano la necessità di speaker esterni per un uso quotidiano, e la regolazione ergonomica completa vi permette di trovare la posizione perfetta. Con tre anni di garanzia e uno sconto del 14%, rappresenta un investimento sicuro per chi desidera qualità professionale senza compromessi.

Il Dell 32 Plus S3225QS vi conquisterà con il suo ampio schermo curvo da 31,5 pollici in risoluzione 4K UHD (3840x2160) e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Grazie al pannello VA con tempo di risposta di 4ms e AMD FreeSync Premium, godrete di immagini fluide e senza tearing. La copertura del 95% DCI-P3 e supporto HDR10 garantiscono colori vividi e contrasti profondi, mentre la tecnologia ComfortView Plus certificata TÜV Rheinland protegge i vostri occhi durante le lunghe sessioni.

