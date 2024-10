Potresti spostarlo con un soffio: mouse da 69 grammi scontatissimo

Se per voi un mouse deve essere da gaming, leggero, preciso e confortevole, allora preparatevi a spendere 57,99€ per acquistare il Glorious Model I. Scontato momentaneamente del 33% da Amazon, dispone di RGB, piedini in PTFE e 9 tasti programmabili, specifiche che lo rendono uno dei migliori mouse da gaming a questo prezzo.

Glorious Model I, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Glorious Model I è una soluzione eccezionale per i gamer che cercano un mouse con caratteristiche avanzate a un prezzo competitivo di 57,99€, considerando il suo prezzo originale di 85,99€. Questo mouse è particolarmente adatto a chi ha mani di medie o grandi dimensioni e cerca un dispositivo che offra sia comfort sia prestazioni elevate durante lunghe sessioni di gioco. Grazie al suo design ergonomico e al peso superleggero di soli 69 grammi, il Glorious Model I soddisfa l'esigenza di movimenti rapidi e precisi, riducendo al contempo la fatica durante l'uso prolungato.

Inoltre, con i suoi 9 tasti programmabili e il supporto software per funzioni avanzate, questo mouse è ideale per i giocatori che desiderano personalizzare la loro esperienza di gioco per adattarla al meglio alle proprie strategie e preferenze di gioco. Per gli amanti dei videogiochi competitivi, il Glorious Model I rappresenta una scelta vincente grazie alla sua ottimizzazione per il gaming ad alte prestazioni.

Il tracciamento preciso, l'assenza di accelerazione del mouse e una frequenza di polling di 1.000 Hz assicurano che ogni movimento e clic siano registrati con la massima precisione, garantendo così un vantaggio competitivo nei giochi che richiedono reazioni rapide e decisioni istantanee. Il design a nido d'ape non solo contribuisce alla leggerezza dell'apparecchio, ma assicura anche una durata maggiore, facendo del Glorious Model I la scelta ideale per i giocatori che non vogliono compromettere né la performance né la durabilità. Con il suo cavo ultraflessibile che simula la sensazione di un mouse wireless, questo dispositivo è perfetto per chi cerca la massima libertà di movimento senza rinunciare alla stabilità di una connessione cablata.

