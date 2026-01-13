Se cercate una postazione di lavoro completa e all'avanguardia, HP Omnistudio X 27-cs0000sl All-in-One è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo elegante PC all-in-one integra un potente processore Intel Core Ultra 5-125H con certificazione Intel Evo, 16GB di RAM DDR5 e un capiente SSD da 1TB, il tutto racchiuso in un design moderno con display da 27" FHD antiriflesso. Approfittate di questa offerta a 849,99€ rispetto al prezzo originale di 1.199,99€, con una riduzione significativa che rende questo sistema completo ancora più allettante. Include webcam IR da 5MP con privacy, mouse e tastiera, ed è realizzato con materiali riciclati per un approccio più sostenibile.

HP Omnistudio X, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP Omnistudio X 27 rappresenta la scelta ideale per professionisti, smart worker e creativi che cercano una postazione di lavoro completa, elegante e potente senza compromessi. Grazie al processore Intel Core Ultra 5 con tecnologia Intel Evo e ai 16GB di RAM DDR5, questo All-in-One è perfetto per chi necessita di gestire multitasking intenso, videoconferenze in alta qualità e applicazioni professionali. Il display IPS da 27" con copertura del 99% dello spazio colore sRGB lo rende particolarmente adatto a grafici, fotografi e content creator che richiedono fedeltà cromatica, mentre la webcam IR da 5MP con funzionalità privacy e i microfoni dual-array garantiscono videochiamate professionali impeccabili.

Questo PC soddisfa le esigenze di chi desidera massimizzare lo spazio sulla scrivania senza rinunciare alle prestazioni di un PC desktop completo. L'SSD da 1TB offre ampio spazio per documenti, progetti e file multimediali, mentre la connettività avanzata con Wi-Fi 6, porte USB-C da 20 Gbps e LAN fino a 2500 GbE assicura trasferimenti dati fulminei. L'inclusione di mouse e tastiera, unita al design sostenibile con materiali riciclati e all'ottimizzazione AI tramite HP AI Companion, lo rendono perfetto per utenti attenti all'ambiente che vogliono incrementare la produttività quotidiana con strumenti intelligenti integrati nel sistema operativo Windows 11.

L'HP Omnistudio X 27-cs0000sl è un All-in-One elegante che combina potenza e design minimal. Equipaggiato con processore Intel Core Ultra 5-125H e certificazione Intel Evo, vi offre 16GB di RAM DDR5 e un veloce SSD da 1TB. Il display IPS FHD da 27 pollici con cornici sottili e copertura sRGB del 99% garantisce immagini nitide, mentre la webcam IR da 5MP con privacy integrata è perfetta per videochiamate professionali.

