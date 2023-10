Il MacBook Air 13" con chip M1 torna a 849€ su Amazon! (-31%)

Se avete necessità di sostituire il vostro vecchio notebook e state cercando un modello top di gamma, non dovrete attendere il Black Friday per risparmiare. Infatti, potreste pensare di acquistare l'ottimo MacBook Air 13" con chip M1 approfittando dell'incredibile sconto del 31% offerto da Amazon.

La promozione, infatti, abbatte il prezzo da 1.229,00€ ad appena 849,00€, un risparmio davvero considerevole per un prodotto di qualità eccezionale come questo dispositivo Apple, che non ha nulla da invidiare ai migliori notebook in commercio. Potrete anche rendere l'acquisto più agevole dilazionando la spesa in comode rate mensili selezionando CreditLine di Cofidis come metodo di pagamento.

MacBook Air 13" con chip M1, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie alle elevate prestazioni del chip M1, è ideale per studenti e professionisti che lavorano sulla modifica video e foto, la programmazione, la creazione di contenuti multimediali e molto altro. Infatti, il MacBook Air con chip M1 offre prestazioni grafiche notevoli, il che lo rende adatto per il fotoritocco e la grafica. Inoltre, il MacBook Air è noto per la sua portabilità e leggerezza, per cui è perfetto per coloro che sono in movimento e hanno bisogno di un laptop facilmente trasportabile. Se utilizzate anche un iPhone e altri dispositivi Apple, l'integrazione nel vostro ecosistema sarà semplicemente perfetta.

È anche molto silenzioso grazie alla mancanza di ventole e la batteria dura tantissimo, il che lo rende ideale per una giornata di lavoro o studio senza preoccuparsi di doverlo ricaricare. Sebbene non sia specificamente progettato per il gaming, il chip M1 offre una buona resa con molti giochi, per cui è una scelta consigliabile anche per chi ama intrattenersi con i videogiochi.

Va poi sottolineato che un prezzo del genere per il MacBook Air M1 è davvero incredibile, tenendo presente che è uno dei più bassi di sempre su questo eccezionale prodotto. Infatti, l'ultima volta che è stato in offerta risale alla seconda metà di agosto, quando costava 848,99€, solo un centesimo in meno rispetto a oggi! Da allora, però, il prezzo si è mantenuto stabile intorno ai 900€ e, anzi, ha subito dei bruschi aumenti, come agli inizi di ottobre, quando costava 1.229€. Dato che un prezzo così basso non si vedeva da agosto, viene da sé che non c'è momento migliore per acquistare il MacBook Air M1.

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta.

