Lo sai che il Black Friday di NordVPN è iniziato? 3 mesi gratis e sconti al 74%

Oggi, 11 novembre, mentre si celebra il Singles’ Day, c’è chi guarda già al Black Friday, come NordVPN. Le offerte del provider, infatti, sono partite da alcuni giorni e includono uno sconto del 74% su tutti i piani di abbonamento, una novità rispetto alle promozioni precedenti. Questo significa che anche optando per il piano Base, potrete comunque approfittare della stessa, ampia percentuale di sconto. Inoltre, NordVPN aggiunge 3 mesi extra gratuiti, indipendentemente dal piano scelto.

Black Friday NordVPN, perché approfittarne?

NordVPN è noto per le sue funzioni e il focus sulla sicurezza, elementi che lo distinguono nel settore delle VPN. Tra i suoi punti di forza troviamo la crittografia di livello militare, che rende sicure tutte le connessioni, e una protezione anti-malware integrata, progettata per bloccare le minacce più comuni durante la navigazione. Il servizio è inoltre compatibile con diversi dispositivi e sistemi operativi, garantendo una protezione completa, sia su desktop che su mobile. Questo lo rende ideale per chi viaggia spesso o lavora da remoto, in quanto protegge l’accesso a reti Wi-Fi pubbliche, che sono spesso vulnerabili.

Un altro vantaggio offerto da NordVPN è la possibilità di connettersi a server distribuiti in tutto il mondo. Questo non solo garantisce una connessione rapida e affidabile, ma permette anche di bypassare le restrizioni geografiche. Per chi ama lo streaming, NordVPN consente di accedere a cataloghi e contenuti altrimenti bloccati nel proprio paese, offrendo così una gamma più ampia di opzioni di intrattenimento. Che si tratti di film, serie TV o eventi sportivi, NordVPN offre la possibilità di fruire liberamente dei contenuti preferiti da qualsiasi parte del mondo.

In breve, il Black Friday rappresenta un’opportunità ideale per chi desidera potenziare la propria sicurezza online, migliorare la privacy e ampliare l’accesso ai contenuti internazionali. Con il grande sconto del 74% e i 3 mesi extra gratuiti, questa offerta NordVPN è un’occasione da non perdere. Grazie alla sua combinazione di sicurezza, velocità e facilità d’uso, NordVPN si afferma ancora una volta come un servizio affidabile e vantaggioso per tutti gli utenti interessati a una VPN completa e accessibile.

