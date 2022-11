Perché usare una VPN per guardare DAZN? Il motivo è che, come la maggior parte dei servizi preposti alla trasmissione di contenuti televisivi in streaming, anche DAZN applica delle restrizioni a livello geografico. Questo significa che, se vi trovate all’estero per motivi di studio, lavoro o vacanza ma volete accedere al vostro account italiano di DAZN per guardare la vostra squadra del cuore, è molto probabile che non potrete farlo.

In casi come questo, entrano in gioco le VPN, dei servizi che, tra le altre cose, vi permettono di utilizzare un indirizzo IP diverso e appartenente a un’altra area geografica. In questo modo, potrete accedere al catalogo di un dato Paese, dato che il servizio crederà che il vostro dispositivo si connetta dallo stesso territorio.

Purtroppo, DAZN è uno dei servizi che applica restrizioni davvero severe in termini di limiti geografici, e non tutti i servizi VPN riescono ad aggirare i blocchi e permettervi di accedere ai contenuti che volete guardare. Dunque, per vedere DAZN all’estero serve sì un servizio di virtual private network, ma non uno qualsiasi. In questa guida, i consigliamo le migliori VPN con qui potrete guardare DAZN ovunque vi troviate.

Cos’è una VPN? E perché vale la pena usarla?

In breve, una VPN è un servizio che crea una rete privata virtuale fra il vostro dispositivo di origine e la macchina di destinazione a cui vorrete indirizzare il traffico. Attraverso una rete di server posseduti o gestiti dall’azienda che eroga il servizio, potrete collegarvi in modo anonimo e sicuro, facendo passare i dati attraverso dei tunnel criptati, accessibili solo da voi, che mascherano qualsiasi informazione che potrebbe ricondurre alle vostre attività online.

Si tratta di un ottimo modo per restare protetti da malintenzionati ma anche da aziende che vogliono intercettare il vostro traffico per scopi più o meno discutibili, ISP incluso.

Tra le altre funzioni offerte dalle VPN, c’è il mascheramento dell’indirizzo IP, un sistema con il quale vi viene assegnato un indirizzo IP diverso da quello effettivamente usato dalla vostra macchina. Tale indirizzo IP può essere associato a una nazione diversa da quella in cui vi trovate e questo può consentirvi di accedere a servizi soggetti a restrizioni geografiche. Ad esempio, se volete usare una VPN per Netflix, il servizio vi permetterà di accedere al catalogo USA, per vedere contenuti non ancora disponibili in Italia. Va da se che potete fare anche il contrario: ipotizziamo che vi troviate in Giappone per motivi di lavoro o studio e volete guardare una serie in italiano, con la VPN potrete accedere al catalogo di Netflix Italia anche da Tokyo, Kyoto o qualsiasi altra località nipponica.

Questo vale anche per altri servizi di streaming, come Prime Video, BCC iPlayer e, naturalmente DAZN.

Oltre ai contenuti in streaming, dunque, vale la pena usare una VPN per proteggere anonimato e privacy durante la navigazione tramite reti non sicure. Per approfondire, leggete i nostri articoli: VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve e Cos’è una VPN (Virtual Private Network)

Cos’è DAZN?

DAZN è una piattaforma di streaming a pagamento dedicata agli amanti dello sport. Gli iscritti possono godersi centinaia di ore di intrattenimento sportivo di varie discipline, ad esempio il calcio internazionale, con trasmissioni in diretta e on-demand. Se vi siete persi una partita, potrete recuperarla, proprio come gli episodio della vostra serie preferita.

DAZN è presente in quasi tutto il mondo, Italia compresa e copre tantissimi sport: dal calcio al pugilato, dal football americano al basket, passando da ciclismo, sport invernali e tanto altro. Potrete seguire le partite e gli eventi comodamente dal divano attraverso il vostro TV, ma anche tramite smartphone, console gaming, computer e dispositivi mobili.

A oggi, DAZN non offre la possibilità di provare gratis il servizio, ma potete scegliere tra due piani diversi:

Standard | 29,99€ al mese: fino a 2 dispositivi, ma senza visione simultanea

Plus | 39,99€ al mese: fino a 6 dispositivi, con visione simultanea su 2 dispositivi e da luoghi diversi

Le migliori VPN per vedere DAZN dall’estero

NordVPN

Credit: Foto di Stefan Coders da Pexels



Sblocca DAZN senza problemi

Dispositivi supportati: Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox

Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox Numero massimo di connessioni: 6

6 Recensione NordVPN

Clicca qui per sottoscrivere NordVPN

NordVPN è un altro provider che abbiamo avuto modo di apprezzare molto, sia per quanto riguarda la sicurezza che per le velocità di connessione. NordVPN è la migliore VPN per vedere DAZN dall’estero, dato che riesce a sbloccare il servizio senza problemi.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

ExpressVPN

Sblocca DAZN in modo garantito

Dispositivi supportati: Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox

Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox Numero massimo di connessioni: 5

5 Recensione ExpressVPN

Clicca qui per sottoscrivere ExpressVPN

ExpressVPN si è guadagnata di diritto un posto nelle nostre top 3 sia per la qualità del servizio che per le funzionalità offerte. Fra queste, la possibilità di accedere a DAZN ovunque vi troviate.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

Surfshark

Sblocca DAZN con assistenza 24/7

Dispositivi supportati : Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox

: Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox Numero massimo di connessioni : illimitato

: illimitato Recensione Surfshark

Clicca qui per sottoscrivere Surfshark

Surfshark è una delle migliori VPN in termini di facilità d’uso. Inoltre, lo sblocco dei servizi di streaming è uno dei cavalli di battaglia dell’azienda e se volete un servizio dall’ottimo rapporto/qualità prezzo che vi consenta di accedere alle vostre manifestazioni sportive con pochi clic, allora questo è il servizio che fa per voi.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

1 mese | 12,95€ al mese

12 mesi | 3,99€ al mese

24 mesi | 1,99€ al mese + 2 mesi gratis (offerta a tempo)

Proton VPN

Sblocca senza problemi tutti i principali servizi a pagamento, DAZN incluso

Dispositivi supportati: Windows, Mac, Linux, iOS e Android

Windows, Mac, Linux, iOS e Android Numero massimo di connessioni: 10

10 Recensione Proton VPN

Clicca qui per sottoscrivere Proton VPN

Proton VPN è ottima per lo sblocco dei contenuti in streaming, incluso DAZN, con app davvero ottime, nonché open source e soggette a audit. WireGuard offre ottime prestazioni e il piano gratuito non pone limiti alla larghezza di banda. Possiamo dire che Proton VPN sta crescendo davvero nel tempo, e forse il suo listino prezzi trova sempre più una piena giustificazione. Da tenere assolutamente in considerazione.

Proton Free | Gratis

Proton Plus – Piano di 2 anni | 4,99€ al mese

Proton Plus – Piano di 1 anno | 5,99€ al mese

Proton Plus – Piano di 1 mese | 9,99€ al mese

VyprVPN

Sblocca DAZN con assistenza 24/7

Dispositivi supportati : Windows, Mac, Android, iOS

: Windows, Mac, Android, iOS Numero massimo di connessioni : 5

: 5 Recensione VyprVPN

Clicca qui per sottoscrivere VyprVPN

VyprVPN è un’ottima scelta nell’attuale panorama dei provider del servizio di virtual private network. Oltre a essere veloce, offre un proprio servizio di DNS e un protocollo proprietario, noto come Cameleon, molto efficace anche nel raggiungere luoghi più ostici come la Cina.

Oltre alla facilità con cui potrete sbloccare DAZN, VyprVPN offre anche dei piani davvero interessanti dal punto di vista del rapporto funzioni/prezzo, con il piano di 36 mesi interamente rimborsabile entro 30 giorni.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

CyberGhost

Sblocca DAZN, ma anche Netflix, Amazon Prime e Disney+

Dispositivi supportati : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, PlayStation, Xbox

: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, PlayStation, Xbox Numero massimo di connessioni : 7

: 7 Recensione CyberGhost

Clicca qui per sottoscrivere CyberGhost

CyberGhost è un servizio valido, con prezzi molto appetibili e prestazioni interessanti, soprattutto verso località non troppo remote. Uno degli aspetti migliori rande del servizio è la possibilità di impostare automaticamente il miglior server disponibile in base al servizio da voler utilizzare, incluso DAZN, semplificando al massimo l’avvio della connessione, in particolare se volete solo guardare un video o una serie tv.

L’assistenza via chat è rapidissima e vi aiuterà a risolvere gli eventuali problemi o chiarire i vostri dubbi in men che non si dica. In generale, tolta un po’ di macchinosità nell’interfaccia, il rapporto prezzo/funzionalità offerto è davvero notevole e vi consigliamo di prendere il servizio in considerazione, soprattutto perché potrete chiedere il rimborso entro 45 giorni, cosa più unica che rara nel settore.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono: