Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG27AQML5A da 27" è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo display Quad HD con pannello Fast IPS vi conquisterà con i suoi 300Hz di refresh rate e un tempo di risposta di appena 0,3ms, perfetto per il gaming competitivo. Potete portarvelo a casa a 279€ invece di 349€, risparmiando ben 70€ sull'acquisto!

ASUS TUF Gaming VG27AQML5A, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF Gaming VG27AQML5A è il monitor ideale per i giocatori competitivi e gli appassionati di eSports che cercano prestazioni ai massimi livelli. Con la sua frequenza di aggiornamento di 300Hz e un tempo di risposta incredibilmente rapido di 0,3ms, questo display si rivela perfetto per chi gioca a titoli frenetici come FPS, MOBA o battle royale, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. La risoluzione Quad HD (2560x1440) offre il giusto equilibrio tra nitidezza visiva e performance, mentre le tecnologie G-SYNC e FreeSync Premium assicurano un'esperienza di gioco fluida e priva di tearing su qualsiasi configurazione hardware.

Questo monitor soddisfa anche le esigenze di content creator e professionisti del gaming che necessitano di una stazione versatile e all'avanguardia. La connettività estesa con DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.1 e USB-C permette di collegare facilmente console di ultima generazione, PC e dispositivi multipli, mentre il DisplayWidget Center rende la gestione delle impostazioni estremamente intuitiva. Gli altoparlanti integrati e il supporto Gaming AI completano un pacchetto che vi garantirà un'esperienza immersiva e professionale, il tutto con un risparmio di 70€ grazie allo sconto del 20%.

L'ASUS TUF Gaming VG27AQML5A è un monitor da 27 pollici con risoluzione Quad HD (2560x1440) e pannello Fast IPS, che offre una frequenza di aggiornamento eccezionale di 300Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0,3ms GTG. Le tecnologie G-SYNC, AMD FreeSync Premium ed ELMB SYNC garantiscono un'esperienza di gioco fluida e priva di ghosting, mentre la connettività completa include DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C e altoparlanti integrati.

