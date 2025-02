Monster Hunter Wilds gratis e 30$ su Steam? Ecco come ottenerli!

Gli appassionati di Monster Hunter Wilds hanno ora un’opportunità imperdibile per ottenere il gioco gratuitamente su PC e, in aggiunta, ricevere un buono Steam da 30$. MSI ha infatti lanciato una promozione che premia gli utenti che acquistano determinati monitor gaming della sua gamma. A seconda del modello scelto, si può ricevere solo il codice del gioco o anche un bonus in denaro da spendere sulla piattaforma di Valve. Questa iniziativa è valida fino al 31 marzo o fino a esaurimento scorte, quindi gli interessati dovranno affrettarsi per non perdere questa occasione. Grazie a questa promozione, i giocatori possono rinnovare la propria postazione da gaming con uno schermo di alta qualità e, allo stesso tempo, accedere gratuitamente a uno dei titoli più attesi degli ultimi anni.

Vedi promo su MSI

Monster Hunter Wilds gratis, come riscattarlo?

Per poter riscattare il premio, è necessario seguire tre semplici passaggi. Il primo consiste nel pubblicare una recensione del gioco su un negozio online selezionato. Successivamente, bisogna registrare il monitor acquistato sul sito di MSI Member Center, inserendo tutti i dettagli richiesti. Infine, occorre inviare il link della recensione e la fattura d’acquisto, dopodiché basterà attendere la verifica. Una volta che il riscatto sarà approvato, MSI invierà il codice per Monster Hunter Wilds e, se previsto, il buono da 30$ su Steam. Questo processo garantisce che solo gli acquirenti legittimi possano accedere alla promozione, evitando possibili abusi.

Non tutti i monitor MSI sono compatibili con l’iniziativa, ma solo alcuni modelli selezionati. Chi acquista un monitor MSI QD-OLED, tra cui MAG 271QPX QD-OLED, MAG 271QPX QD-OLED E2, MAG 321UPX QD-OLED, MAG 321UP QD-OLED e MAG 341CQP QD-OLED, riceverà sia il gioco che il buono Steam. Invece, chi sceglie un monitor MSI 4K, come MAG 274UPF E2, MAG 274URFW, MAG 321CUPDF e MAG 322UPF, otterrà solo il codice per riscattare Monster Hunter Wilds. Questa distinzione è importante per chi desidera non solo un nuovo display, ma anche un piccolo extra per acquistare ulteriori giochi o contenuti su Steam.

Questa promozione rappresenta un’opportunità interessante per tutti coloro che stanno valutando di migliorare la propria esperienza di gioco con un nuovo monitor. MSI ha incluso nella lista modelli ad alte prestazioni, ideali per godere di grafica dettagliata e fluida, rendendo ancora più immersiva l’avventura in Monster Hunter Wilds. Considerando che la disponibilità è limitata, è consigliabile aderire il prima possibile per non rischiare di restare senza premio.

Monitor compatibili con la promozione

Serie QD-OLED

Monitor 4K