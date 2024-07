Monitor MSI a 150€! Acquistalo oggi senza necessità di Prime!

Proveniamo da due giorni intensi di offerte fantastiche, riservate agli iscritti Prime. Oggi, tuttavia, queste limitazioni non ci sono più, ma Amazon continua a proporre occasioni da non perdere. Se non avete approfittato delle promozioni precedenti per acquistare un monitor gaming, oggi potete farlo scegliendo l'MSI G2712F, disponibile su Amazon al prezzo di 149,99€, il miglior prezzo di sempre.

MSI G2712F, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G2712F rappresenta un monitor ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni elevate sia in termini di frequenza di aggiornamento che di qualità visiva. Grazie al suo pannello IPS, offre una riproduzione dei colori straordinaria, coprendo il 96% della gamma cromatica sRGB, il che lo rende perfetto non solo per il gioco ma anche per compiti che richiedono un'elevata fedeltà cromatica come la modifica di foto e video.

Il design senza cornice massimizza inoltre l'immersione visiva, rendendolo un'ottima scelta per configurazioni multi-schermo. Con un refresh rate di 180 Hz e un tempo di risposta di 1ms, soddisfa le esigenze di fluidità e reattività richieste soprattutto negli esport e nei titoli d'azione ad alta velocità. L'Adaptive Sync assicura una giocabilità priva di strappi visivi, contribuendo a una migliore sincronizzazione tra monitor e GPU.

Proposto a soli 149,99€, si pone come una scelta d'acquisto conveniente per chi desidera fare il salto di qualità nel proprio setup gaming senza incidere eccessivamente sul budget. Questo monitor, infine, minimizza l'affaticamento degli occhi grazie alle tecnologie less-blue light e anti-flicker.

