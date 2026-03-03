Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sul monitor gaming MSI MAG 275QF, un display 27" WQHD con pannello Rapid IPS a 180Hz e tempo di risposta di 0,5ms. Perfetto per il gaming competitivo, supporta Adaptive-Sync, 1,07 miliardi di colori e connettività DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0b. Oggi lo trovate a soli 149,00€ invece di 284,99€, con uno sconto del 48%.

Monitor MSI MAG 275QF, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 275QF è il monitor ideale per i gamer appassionati che desiderano un'esperienza visiva di alto livello senza spendere una fortuna. Grazie al pannello Rapid IPS WQHD da 27" con risoluzione 2560x1440, frequenza di aggiornamento a 180Hz e tempo di risposta di soli 0,5ms, soddisfa perfettamente le esigenze di chi gioca a titoli competitivi o eSport dove ogni millisecondo conta. Il supporto Adaptive-Sync elimina il tearing, garantendo immagini sempre fluide e reattive.

Questo monitor è consigliato anche a chi cerca una fedeltà cromatica eccellente, grazie alla copertura del 101% sRGB e oltre un miliardo di colori supportati. Le funzionalità Anti-Flicker e riduzione luce blu lo rendono adatto a sessioni prolungate, proteggendo la vista. La connettività completa con DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0b CEC lo rende versatile anche per chi utilizza console. A 149€ con uno sconto del 48%, rappresenta un'occasione imperdibile per chiunque voglia fare un salto di qualità nel proprio setup.

