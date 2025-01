Nascondi il tuo IP con Proton VPN: tutti i vantaggi e uno sconto del 64%

Navigare in rete in modo sicuro e senza restrizioni è una priorità per molti utenti. Mascherare il proprio indirizzo IP permette di proteggere la privacy online e di accedere a una serie di vantaggi. Proton VPN offre un servizio affidabile e conveniente, con uno sconto del 64% sulle modalità di abbonamento. La scelta più conveniente è il piano da 24 mesi, che consente di risparmiare oltre 150€, mentre il piano da 12 mesi offre un risparmio di 73€. Con un costo mensile di circa 3€, entrambe le opzioni rappresentano un'ottima soluzione per chi desidera navigare in modo sicuro e veloce.

Proton VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Uno dei principali vantaggi di Proton VPN è la possibilità di accedere ai contenuti in streaming da qualsiasi parte del mondo. Grazie alla tecnologia della sua VPN, è possibile sbloccare una vasta gamma di servizi multimediali online, permettendo di guardare i propri programmi preferiti come se si fosse nel proprio paese d’origine. Questa funzione è utile per chi viaggia spesso o desidera accedere a librerie di contenuti disponibili solo in determinate aree geografiche.

In termini di prestazioni, Proton VPN si distingue per la sua rete da 10 Gbps, che comprende oltre 8.600 server distribuiti globalmente. Ciò la rende una delle migliori VPN. Grazie alla tecnologia VPN Accelerator, la velocità di connessione può aumentare fino al 400%, garantendo un’esperienza di navigazione fluida. Questo rappresenta un notevole vantaggio per chi utilizza internet per attività ad alta intensità di banda, come lo streaming in alta definizione o il gaming online.

Oltre alla velocità e all’accesso ai contenuti, Proton VPN offre anche un elevato livello di sicurezza. Con NetShield Ad-blocker, gli utenti possono bloccare pubblicità invasive, tracker e script dannosi, proteggendo così la propria privacy e migliorando l’esperienza di navigazione. Inoltre, nascondendo l’indirizzo IP, si impedisce ai siti web di monitorare le attività online, rendendo la navigazione più anonima e sicura. Con tutte queste funzionalità e uno sconto imperdibile del 64%, Proton VPN rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una VPN affidabile, veloce e conveniente.

