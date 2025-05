NordVPN conferma la sua leadership con la eSIM Saily e uno sconto fino al 72%

Nel mondo della sicurezza online, mantenere una posizione di leadership richiede non solo innovazione, ma anche una continua attenzione alle esigenze degli utenti. NordVPN, uno dei principali attori nel campo delle VPN, ha recentemente confermato la sua posizione di leader con una proposta vantaggiosa: l'integrazione della nuova eSIM Saily e uno sconto imperdibile che arriva fino al 72%. Questa offerta è pensata per offrire una protezione avanzata online a chi cerca soluzioni pratiche e convenienti per navigare in totale sicurezza.

Vedi offerta su NordVPN

Offerta NordVPN, perché approfittarne?

L'inclusione dell'eSIM Saily rappresenta un ulteriore passo in avanti per NordVPN, unendo la tradizionale protezione delle connessioni VPN alla possibilità di utilizzare un piano dati eSIM, garantendo maggiore libertà e flessibilità per navigare su dispositivi mobili. I clienti possono scegliere tra diversi piani che offrono quantità di dati differenziate a seconda delle loro esigenze: 1GB per i piani Basic, 5GB per i piani Plus e ben 10GB per il piano Ultimate. Questi sono progettati per soddisfare tanto gli utenti occasionali quanto quelli più esigenti, permettendo una navigazione fluida e sicura in ogni situazione.

Un altro aspetto interessante dell'offerta è la facilità di attivazione del coupon per lo sconto. Dopo aver completato l'acquisto, i clienti riceveranno un'email con un codice sconto da utilizzare entro 48 ore. Il codice può essere applicato direttamente al checkout oppure utilizzato tramite l'app Saily, rendendo il processo estremamente semplice e rapido. Questo sistema permette a chiunque di approfittare della promozione in pochi passi, senza complicazioni.

L'offerta è valida fino al 2 giugno, quindi avete ancora tempo per cogliere questa incredibile opportunità. Con uno sconto fino al 72%, la possibilità di scegliere il piano più adatto alle proprie necessità e la protezione aggiuntiva fornita dall'eSIM Saily, NordVPN conferma ancora una volta di essere un punto di riferimento nel settore della sicurezza digitale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per navigare in sicurezza a un prezzo mai visto prima.

Vedi offerta su NordVPN