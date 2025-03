Ottieni 5GB di eSIM con ExpressVPN, oltre a tutti i vantaggi di una VPN premium

ExpressVPN, una delle migliori VPN per la privacy online, ha introdotto un'offerta ancora più interessante per i suoi utenti: una eSIM gratuita con dati fino a 5GB. Questa novità rende il servizio ancora più completo, permettendo di navigare in sicurezza non solo grazie alla VPN, ma anche sfruttando una connessione mobile senza bisogno di una SIM fisica. La combinazione tra VPN e eSIM è particolarmente utile per chi vuole proteggere la propria privacy in ogni momento, evitando il tracciamento da parte degli operatori di rete o l'esposizione a rischi legati alle reti pubbliche.

Vedi offerta su ExpressVPN

ExpressVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

L’offerta include pacchetti dati che vanno da 1GB fino a 5GB, offrendo flessibilità agli utenti a seconda delle proprie esigenze di connessione. L'aggiunta di una eSIM è un vantaggio notevole, soprattutto per chi viaggia spesso e desidera evitare costi di roaming o il fastidio di acquistare una SIM locale in ogni paese visitato. Inoltre, la eSIM consente di avere una connessione immediata e sicura in qualsiasi parte del mondo, senza dover dipendere da hotspot Wi-Fi potenzialmente vulnerabili. Un aspetto da non sottovalutare è che, utilizzando la VPN di ExpressVPN insieme alla eSIM, si ottiene un ulteriore livello di sicurezza, criptando i dati e nascondendo la posizione reale dell’utente.

Tuttavia, è importante notare che lo sconto in euro è applicabile solo sui piani a lungo termine, ovvero quelli da 2 anni e 1 anno. Il prezzo più conveniente disponibile parte da 4,87€ al mese, rendendo questa offerta vantaggiosa per chi desidera una protezione duratura e un accesso continuativo alla eSIM. Sebbene esistano offerte VPN a prezzi simili sul mercato, l’integrazione con la eSIM rappresenta un valore aggiunto che pochi competitor offrono, rendendo questa proposta attraente per chi cerca un pacchetto completo.

Con questa nuova iniziativa, ExpressVPN conferma il suo impegno nell’offrire un servizio sempre più completo e conveniente. L’aggiunta della eSIM rappresenta un valore aggiunto significativo per chi desidera sicurezza, privacy e connettività globale. Grazie a questa innovazione, gli utenti possono contare su un unico servizio per proteggere la propria navigazione e, al tempo stesso, avere accesso a internet in mobilità senza vincoli fisici. Per chi cerca una soluzione che unisca protezione, risparmio e flessibilità, ExpressVPN con eSIM gratuita rappresenta una delle migliori opzioni disponibili oggi sul mercato.

