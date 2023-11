Proton VPN: 50% di sconto sul biennale e 40% sull'annuale

Se la vostra privacy e sicurezza online sono una priorità, le attuali offerte del mercato delle VPN rendono l'acquisto di un piano premium estremamente vantaggioso. Se avete già visto qualche offerta in occasione del Black Friday, come quella proposta da Surfshark, c'è un altro provider che offre alcuni dei suoi piani di abbonamento a prezzi competitivi, ed è Proton VPN.

Come spesso accade, i piani sono disponibili con diverse durate, dal mensile al biennale. In questa occasione, Proton VPN offre il piano annuale e biennale con sconti del 40% e 50% rispettivamente, a cui si aggiunge la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati.

Proton VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Se siete appassionati di tecnologia e seguite canali di informazione del settore come il nostro, forse conoscete già i benefici di una VPN, in particolare quelle premium, nel caso decideste di abbonarvi. Tuttavia, se siete nuovi nel mondo delle VPN, è importante sapere che una VPN come Proton è ideale per chi tiene alla propria privacy online e alla sicurezza dei propri dati.

Anche se potreste fidarvi del vostro provider di internet per la sua velocità di connessione e affidabilità, non avete alcun modo di verificare se il provider monitora o meno le vostre attività online. Questa situazione diventa ancora più rischiosa se vi connettete a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle disponibili in hotel o altri luoghi che offrono il Wi-Fi gratuito. In questi casi, avere una VPN affidabile può fare davvero la differenza.

Riguardo ai prezzi, in passato abbiamo segnalato lo stesso sconto del 50% sull'abbonamento biennale di Proton VPN. Tuttavia, non sempre è stato offerto un sconto significativo anche sull'abbonamento annuale nello stesso momento. Questo vi permetterà di scegliere la durata più adatta alle vostre esigenze. Con uno sconto del 50%, risparmierete 120,00€ in due anni, il che non è affatto poco per un software basato su abbonamento.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata all'offerta, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'occasione. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, perché la promo potrebbe cambiare in vista del Black Friday.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Proton VPN

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!