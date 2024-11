Rimarrai sorpreso dai servizi inclusi in IPVanish VPN, ora scontata dell'83%

Se state cercando una VPN completa per proteggere la vostra privacy online, IPVanish è da tempo una scelta affidabile. Grazie agli sconti attuali, che arrivano fino all’83%, potete abbonarvi a prezzi estremamente convenienti, scegliendo tra i piani più popolari: quello annuale o quello biennale. Entrambi offrono ottimi sconti, ma il piano da 24 mesi è particolarmente vantaggioso, permettendovi di ottenere una delle migliori VPN a soli 2,19$ al mese anziché 12,99$.

Vedi offerte su IPVanish

IPVanish, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Uno dei principali punti di forza di IPVanish è la crittografia che garantisce una protezione completa dei dati personali, rendendoli illeggibili a potenziali intrusi. L'utilizzo di indirizzi IP condivisi aumenta la privacy dell’utente, poiché il traffico viene confuso con quello di altri utenti. IPVanish permette anche connessioni simultanee illimitate, quindi tutti i dispositivi della famiglia o dell’ufficio possono essere protetti senza dover acquistare ulteriori abbonamenti. Inoltre, la politica no-log verificata assicura che nessuna attività venga registrata, fornendo così una protezione totale della privacy.

Un altro elemento che distingue IPVanish è la possibilità di scegliere tra protocolli di connessione multipli, tra cui OpenVPN e IKEv2, per adattare la VPN alle proprie esigenze in termini di sicurezza e velocità. La piattaforma non impone limiti di trasferimento dati, garantendo un uso libero e illimitato per streaming, download, e navigazione. Per una maggiore versatilità, IPVanish offre anche server web proxy che permettono di bypassare restrizioni geografiche in modo semplice e rapido, mantenendo sempre una connessione sicura.

IPVanish è anche sinonimo di affidabilità grazie alla sua assistenza clienti attiva 24/7 e a una rete di oltre 130 posizioni di server distribuiti globalmente. Questa vasta rete permette di accedere in modo sicuro a media e contenuti da ogni angolo del mondo, bypassando blocchi geografici su piattaforme di streaming e altri siti web. Grazie a questi server, IPVanish assicura una connessione veloce e stabile, ideale per chi desidera un accesso sicuro ai media senza compromessi di qualità. In sintesi, IPVanish è una VPN completa e conveniente, pensata per chi cerca privacy, sicurezza e libertà digitale.

Vedi offerte su IPVanish