Cercate un aspirapolvere lavapavimenti all'avanguardia? Il roborock F25 ACE Pro è in offerta su Amazon a soli 549,00€ anziché 649,00€. Questo potente alleato domestico vi conquisterà con la sua aspirazione da 25.000Pa, il sistema JetFoaming che genera schiuma per sciogliere le macchie più ostinate e il design innovativo a 180° che raggiunge facilmente sotto i mobili. Approfittate dello sconto e portatelo a casa a 549,00€, perfetto per chi ha animali domestici grazie al rullo anti-groviglio!

Roborock F25 ACE Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Roborock F25 ACE Pro è l'alleato perfetto per chi cerca una soluzione completa e professionale nella pulizia domestica. Vi consigliamo questo aspirapolvere lavapavimenti se avete animali domestici in casa e siete stanchi di lottare contro peli aggrovigliati e macchie ostinate: il sistema anti-groviglio brevettato e la potente aspirazione da 25000Pa vi libereranno da questo problema quotidiano. È ideale anche per famiglie numerose o chi ha capelli lunghi, grazie al design specializzato del rullo che guida i peli direttamente nel percorso di aspirazione. Se la vostra casa ha molti mobili bassi e angoli difficili da raggiungere, il design FlatReach 2.0 a 180° vi permetterà di pulire sotto letti e divani senza fatica, raggiungendo anche i punti più nascosti.

Questo modello soddisfa l'esigenza di chi desidera efficienza e autonomia senza compromessi: con 60 minuti di autonomia continua, potrete coprire ampie superfici senza interruzioni. Il rivoluzionario sistema JetFoaming risponde perfettamente alle necessità di chi affronta quotidianamente macchie difficili in cucina, residui ostinati in bagno o incidenti con animali domestici. La funzione di autopulizia con acqua calda e asciugatura intelligente vi garantirà igiene costante e manutenzione ridotta, mentre il controllo tramite app vi offrirà la comodità di personalizzare ogni aspetto della pulizia. A soli 549€ invece di 649€, rappresenta un investimento intelligente per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità della pulizia domestica.

Il Roborock F25 ACE Pro è un aspirapolvere lavapavimenti senza fili che combina potenza e innovazione per una pulizia profonda. Dotato di 25000Pa di aspirazione e tecnologia JetFoaming Anti-Macchie, genera una schiuma densa che scioglie grasso, macchie ostinate e residui degli animali domestici. Il design FlatReach 180° vi permette di raggiungere facilmente sotto i mobili, mentre il rullo anti-groviglio cattura peli e capelli senza impigliarsi.

Vedi offerta su Amazon