Il Samsung Galaxy Book4 Ultra è ora in offerta su Amazon a 1.554,05€ invece di 1.825,49€, con uno sconto del 15%. Questo potente laptop da 16" con display Dynamic AMOLED 2X touch è equipaggiato con processore Intel Core Ultra 7, 16GB di RAM e 1TB di storage. Approfittate dello sconto del 15% per portare a casa questo gioiello tecnologico a 1.554,05€, perfetto per creativi e professionisti.

Galaxy Book4 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Book4 Ultra è la scelta ideale per professionisti creativi e power user che necessitano di prestazioni elevate senza compromessi. Con il suo processore Intel Core Ultra 7 potenziato dall'AI e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX, questo laptop si rivolge a chi lavora con editing video professionale, rendering 3D, progettazione grafica e sviluppo software. Il magnifico display Dynamic AMOLED 2X touchscreen da 16" con tecnologia Vision Booster lo rende perfetto anche per content creator e fotografi che necessitano di colori accurati e brillanti in qualsiasi condizione di luce, mentre il sistema di raffreddamento avanzato garantisce prestazioni stabili anche durante sessioni intensive.

Questa offerta con uno sconto del 15% rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un dispositivo versatile che unisca potenza professionale e mobilità. I 16GB di RAM e 1TB di storage soddisfano le esigenze di chi gestisce grandi progetti e molteplici applicazioni simultaneamente, mentre le funzionalità AI integrate accelerano il flusso di lavoro quotidiano. Il touchpad ampio e le porte versatili garantiscono una produttività senza interruzioni, mentre la possibilità di utilizzare lo smartphone come fotocamera connessa vi offre una qualità video superiore per videoconferenze e streaming. È l'investimento giusto per chi non vuole scendere a compromessi tra prestazioni, qualità visiva e innovazione tecnologica.

Il Samsung Galaxy Book4 Ultra è un laptop premium da 16" che unisce potenza e intelligenza artificiale. Dotato di processore Intel Core Ultra 7, 16GB di RAM e 1TB di storage, offre prestazioni eccezionali per multitasking e carichi di lavoro intensi. Il magnifico display Dynamic AMOLED 2X touchscreen con Vision Booster garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole, mentre la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX vi permette di gestire progetti creativi e gaming di alto livello.

Vedi offerta su Amazon