La Tapo C465, telecamera WiFi da esterno con risoluzione 4K UHD 8MP e pannello solare integrato, è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Grazie allo sconto del 23%, potete portarla a casa a soli 99,99€ invece di 129,99€. Dotata di batteria da 7800 mAh con autonomia fino a 180 giorni, base magnetica antifurto e rilevamento AI avanzato, questa telecamera vi garantisce sicurezza continua senza costi aggiuntivi per il cloud.

Tapo C465, chi dovrebbe acquistarla?

La Tapo C465 è la soluzione ideale per chi desidera proteggere la propria abitazione con un sistema di videosorveglianza autonomo e senza costi ricorrenti. Questa telecamera si rivolge principalmente a proprietari di case indipendenti, villette o seconde case che necessitano di monitorare aree esterne come giardini, ingressi, vialetti o garage senza la necessità di collegamenti elettrici. Grazie al pannello solare integrato e alla batteria da 7800 mAh, vi libererete dall'ansia di dover ricaricare frequentemente il dispositivo: bastano 50 minuti di sole per garantire un'intera giornata di funzionamento. Il sistema antifurto magnetico vi proteggerà dai tentativi di manomissione, mentre il rilevamento AI gratuito vi avviserà in tempo reale distinguendo persone, animali e veicoli.

Perfetta anche per chi vive in zone con condizioni climatiche difficili, questa telecamera soddisfa le esigenze di chi cerca qualità d'immagine professionale in 4K combinata con praticità d'installazione. La certificazione IP65 vi garantirà prestazioni affidabili da -40°C a +60°C, mentre la connettività dual band vi permetterà di scegliere tra la fluidità del 5 GHz e la maggiore portata del 2.4 GHz. Se siete tra coloro che apprezzano il controllo totale sui propri dati, l'archiviazione locale su microSD vi consentirà di evitare abbonamenti cloud obbligatori. L'investimento attuale di 99,99€ rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera un sistema di sicurezza completo, intelligente e davvero indipendente.

La Tapo C465 è una telecamera WiFi da esterno in risoluzione 4K 8MP che garantisce immagini quattro volte più nitide del Full HD. Dotata di pannello solare integrato e batteria da 7800 mAh, vi assicura fino a 180 giorni di autonomia. Il sistema di rilevamento AI riconosce persone, animali e veicoli senza costi aggiuntivi.

