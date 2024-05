VPN Privado: risparmia oltre l'80% e paghi meno di 2€ al mese

Se siete alla ricerca di una VPN ottimale per lo streaming che sia anche economica, l'attuale promozione biennale di Privado VPN potrebbe fare al caso vostro (anche l'opzione annuale è molto competitiva). Grazie a uno sconto dell'82%, questo servizio risulta essere tra i più convenienti disponibili. Questa offerta non solo abbassa notevolmente il costo, rendendola una delle più interessanti di sempre da parte di questo fornitore, ma aggiunge anche 3 mesi extra. Pertanto, l'abbonamento totale sarà di 27 mesi, con un costo mensile di soli 1,99€ invece dei consueti 10,99€.

Privado VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

PrivadoVPN è perfetta per chi cerca la massima protezione e privacy online. Grazie a severi standard di protezione dei dati e a una rigorosa politica di non registrazione, garantisce che nessuna traccia digitale venga conservata. Utilizzando la crittografia AES a 256 bit, lo stesso livello di sicurezza impiegato dalle agenzie governative, assicura che tutte le attività online siano protette.

Usare PrivadoVPN significa anche eliminare gli annunci fastidiosi e i tracciamenti non desiderati, poiché blocca automaticamente i cookie di tracciamento e le pubblicità invasive. Questa funzionalità, combinata con alte velocità di download anche quando la VPN è attiva, rende PrivadoVPN una scelta eccellente per chi non vuole compromettere la sicurezza per le prestazioni.

Le famiglie possono trarre vantaggio da un ambiente online sicuro e controllato, dove i bambini possono navigare senza rischi. Le opzioni di controllo parentale di PrivadoVPN offrono infatti strumenti efficaci per proteggere i più giovani da contenuti inappropriati e pericoli online. Che si tratti di proteggere dati sensibili o di garantire un'esperienza di navigazione sicura per i propri cari, PrivadoVPN soddisfa ogni esigenza con professionalità e affidabilità.

