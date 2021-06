Aspirapolvere senza filo e smart: le migliori offerte del Prime Day 2021

Come avrete notato, stiamo facendo il possibile per segnalarvi le migliori offerte di Amazon Prime Day e siamo sicuri che, con il nostro aiuto, abbiate già risparmiato cifre sostanziose. Se invece siete coloro che stavano attendendo le occasioni relative agli aspirapolvere robot e senza filo, questo è l’articolo che fa per voi. Infatti, di seguito andremo a riportare non solo quella che, secondo noi, è l’offerta da non lasciarsi sfuggire, ma anche una lista corposa di tutti quei modelli che hanno ricevuto un taglio di prezzo importante.

Ancora una volta, prima di conoscere le offerte, ci teniamo a ricordarvi che per accedere a questi fantastici sconti occorre essere iscritti ad Amazon Prime. Se non vi siete mai iscritti, vi informiamo che potrete beneficiare del servizio in modo completamente gratuito per un tempo limitato e accedere non solo alle migliori offerte, ma anche a Prime Video, contenuti in-game e molto altro.

Come detto, anche in questo caso le offerte sono diverse, ma non potevamo non citarvi il dimezzamento di prezzo relativo all’aspirapolvere senza filo Bissell Icon, un modello che normalmente costerebbe ben 399,99€ ma che, in occasione del Prime Day, potrete portarvi a casa a soli 198,99€. Come è facile immaginare, si tratta di un aspirapolvere dalle qualità e prestazioni sopra la media, dotato di una spazzola anti grovigli studiata affinché eventuali fili attorcigliati sparsi per la casa non vadano ad ostruire il funzionamento di aspirazione, il quale si affida a potenti batterie agli ioni di litio con autonomia fino a 50 minuti.

La spazzola, inoltre, possiede una serie di luci a LED nella parte frontale, utili per vedere e catturare lo sporco che si accumula in alcuni punti della casa poco visibili. La Bissell Icon non è solo un aspirapolvere senza filo potente e con un’ottima autonomia, ma anche un modello comodo e facile da usare, che potrete persino trasformare in un dispositivo portatile o a lunga gittata, perfetto quindi per aspirare le briciole dal divano e togliere la polvere dai soffitti. Vincitore del Reddot 2020, la Bissell Icon è un modello che, a questo prezzo, non dovrebbe essere messo da parte.

Ad ogni modo, questa è solo una delle tanti aspirapolvere smart e senza filo in offerta, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire. Per scoprire tutte le altre altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

