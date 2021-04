Bundle di LEGO Super Mario con Luigi in esclusiva da Zavvi!

Chiudiamo la nostra rassegna delle migliori offerte di oggi, segnalandovi un’occasione in grado di far impazzire tutti i fan LEGO e di Super Mario. Vi segnaliamo infatti che, proprio in queste ore, su Zavvi potrete acquistare un incredibile bundle esclusivo dedicato alle Avventure di Luigi, che vi permetterà di ottenere una maglietta dedicata al simpatico idraulico e persino un pack espansione LEGO in tiratura limitata!

L’unicità di questa offerta sta nel fatto che lo starter pack delle Avventure di Luigi costa sul sito a 54,99€, mentre questo bundle, nonostante aggiunga anche la t-shirt ed il pacco espansione, sia preordinabile allo stesso prezzo! Insomma, è come se la maglietta ed il pack aggiuntivo vi fossero dati in regalo, una vera offerta da non perdere se si considera anche il fatto che è si tratta di una promozione di lancio e potrebbe terminare a breve!

Come abbiamo visto il bundle è composto dallo starter pack, ed in più una maglietta in color Blu Navy, perfetta per far risaltare la grafica colorata dedicata a Luigi, mentre le dimensioni delle taglie includono misure da uomo, donna e persino bambino fino a 10 anni di età. Completa poi il bundle il pacco espansione LEGO, che in soli 39 pezzi include due piattaforme ed un nemico che possono esser perfettamente integrati allo starter pack, e poi anche una scatola interattiva che donerà bonus e monetine alla figure di Luigi.

Insomma, Zavvi con questa promozione pensa agli appassionati di LEGO Super Mario di tutte le età, e vista la grande convenienza non possiamo far a meno di consigliarvi di visitare la pagina del portale e sfruttarla quanto prima! Inoltre, parlando sempre di Zavvi, vi ricordiamo che nei giorni scorsi in occasione del 10° Anniversario del Trono di Spade, sul portale è arrivata in esclusiva la collezione d’abbigliamento dedicata alla serie.

