Fotocamere: le migliori offerte del Prime Day 2021

Finalmente, oggi ha finalmente inizio il tanto atteso Amazon Prime Day, un evento dedicato allo shopping più sfrenato di due giorni in cui migliaia di prodotti vengono scontati ad un prezzo eccezionale. Tra le tantissime offerte attualmente attive, in questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione sulle migliori fotocamere, con un occhio di riguardo a tutte quelle in vendita con uno sconto superlativo!

Per poter aver accesso a questa incredibile carrellata di offerte è necessario essere clienti di Amazon Prime. Si tratta di un servizio che, oltre alla possibilità di usufruire di tali offerte, consente di accedere alla spedizione gratuita, ad Amazon Prime Video e tanto altro ancora. Al seguente indirizzo, vi mostriamo come abbonarvi in assoluta tranquillità.

La selezione di fotocamere conta tantissimi articoli, tutti appartenenti ai migliori brand del mercato. Tuttavia, ad essere in grande sconto è ad esempio la Panasonic Lumix DMC-G7K, una mirrorless digitale dalle ottime specifiche tecniche che, attualmente, potrete acquistarla a 399,99€ al posto di 799,00€, a seguito di uno sconto del 50% dal prezzo consigliato dal produttore.

Con Lumix G7 è possibile registrare video alla risoluzione del 4K e salvare ogni fotogramma (come autentiche fotografie ndR) da 8 Megapixel. Le sue peculiarità non si fermano soltanto alle specifiche hardware, infatti questa mirrorless possiede diverse funzioni software come il rilevamento del viso, le impostazioni ISO intelligenti, la guida scene intelligente e il tracciamento AF, che rendono questa fotocamera un buon investimento per il futuro, considerando il suo nuovo prezzo di vendita tagliato di ben 399,01€!

In questo Amazon Prime Day 2021, oltre ad esserci tantissime fotocamere in sconto, nella selezione del portale statunitense troverete anche diversi accessori da abbinare a questi prodotti, come obiettivi e strumenti di stabilizzazione. Motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra speciale pagina, al seguente indirizzo, per trovare tutte le soluzioni attualmente in offerta. Infine, vi suggeriamo di seguirci ancora una volta ai nostri canali Telegram, in particolare a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

