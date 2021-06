Piccoli elettrodomestici per la cucina: le migliori offerte del Prime Day 2021

Non ci sono dubbi che già con questa prima giornata di offerte, il Prime Day 2021 si sia dimostrato già più che degno del nostro interesse, con offerte che spaziano dall’abbigliamento alle lavatrici, passando per i più ricercati articoli che non possono mai mancare in casa, come le smart TV e, come avrete capito, anche i piccoli elettrodomestici da cucina.

Le offerte, insomma, si sprecano, ed è piacevole scoprire che Amazon non sia prodigando di scontare solo i prodotti più piccoli e dei marchi emergenti, ma anche e soprattutto articoli di fascia alta ad opera dei più apprezzati marchi del mercato. Un esempio? A nostro giudizio non è davvero possibile lasciarsi scappare l’ottima impastatrice Moulinex MasterChef, che in questi giorni può esser acquistata ad appena 299,00€, ovvero un prezzo davvero ridicolo se si considera gli originali 623,99€ necessari per l’acquisto!

Elegante con il suo corpo robusto in metallo pressofuso e dall’aspetto satinato, la planetaria Moulinex MasterChef è progettata per lavorare con facilità qualsiasi tipo di impasto, grazie soprattutto al suo ampio recipiente da 6,7 litri e ad un potente motore da 1500W, che permette di selezionare tra ben 8 velocità, lavorando anche gli impasti più duri. Dotata di un duplice movimento di miscelazione, Moulinex MasterChef permette di ottenere risultati perfetti in tempi rapidi, offrendo anche ai meno esperti, la possibilità di ottenere lavorazioni di ottima qualità, per lievitati e non!

Compatibile con diversi accessori, la Moulinex MasterChef è, in sostanza, una planetaria davvero ecceziona, ed il fatto che possa essere vostra con uno sconto del 52%, rappresenta certamente un’occasione da non perdere, a patto, ovviamente, che siate provvisti di un abbonamento attivo al servizio Amazon Prime. Senza, infatti, non potrete accedere agli sconti, ed è per questo che, anzitutto, vi suggeriamo di iscrivervi prima di subito ad Amazon Prime o ad Amazon Prime Student (stesso servizio, ma con uno sconto della sottoscrizione riservato agli studenti), specie considerando che i primi 30 giorni sono del tutto gratuiti qualora sia la vostra prima sottoscrizione!

Detto questo, vi lasciamo alla nostra selezione offerte dedicate ai piccoli elettrodomestici da cucina, suggerendovi, vista la scelta vastissima, anche di consultare anche la pagina Amazon dedicata, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale.

