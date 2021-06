Sistemi di videosorveglianza: le migliori offerte del Prime Day 2021

Se avete ancora il budget sufficiente per continuare ad approfittare delle offerte di questo Prime Day, vi informiamo ora degli sconti relativi ai sistemi di videosorveglianza i quali, in vista di una potenziale partenza per le vacanze, potrebbero tornarvi utile e farvi viaggiare senza la preoccupazione di lasciare la casa incustodita dal momento che, con uno dei numerosi dispositivi che andremo a riportare in calce, potrete tenere sotto controllo la vostra abitazione, visualizzando sullo schermo del vostro smartphone o tablet cosa succede in tempo reale anche a distanza di chilometri.

In questo settore, Ezviz è uno dei principali brand che realizza alcune delle migliori soluzioni di videosorveglianza e sarete felici di sapere che molte delle sue soluzioni, in occasione del Prime Day, sono state scontate in maniera pesante, come la telecamera da esterno Ezviz ezTube, la quale ha subito un ribasso del 45%, sufficiente per permettervi di acquistare questo specifico modello ad uno dei prezzi più bassi di sempre.

Dotata di certificazione IP66, la Ezviz ezTube continuerà a funzionare anche in situazioni meteorologiche difficili e, grazie alla presenza della visione notturna fino a 30 metri, potrete controllare un ampio spazio esterno. Essendo un ottimo dispositivo di sicurezza, vanta al suo interno un sistema d’allarme con luce stroboscopica e sirena e, dal momento che è stato progettato secondo gli ultimi standard tecnologici, è compatibile con Alexa.

Le offerte del Prime Day 2021 coinvolgono un sacco di prodotti anche su questa categoria, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire. Come al solito, per scoprire tutte le altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

