Smartphone: le migliori offerte del Prime Day 2021

Dopo avervi proposto già alcune delle principali offerte di questo Amazon Prime Day 2021, vogliamo ora ampliare la nostra rassegna quotidiana di notizie offrendovi anche quelle che sono le principali promozioni dedicate agli smartphone, i cui sconti possono anche raggiungere e talvolta superare il 30% del prezzo originario!

L’Amazon Prime Day è rivolto a tutti gli abbonati al servizio Prime, motivo per cui è necessario essere iscriti a tale programma per poter sfruttare appieno tutte le offerte del Prime Day. Al seguente indirizzo troverete tutte le indicazioni per diventare degli utenti Prime!

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Come già accaduto per le varie offerte del Prime Day, anche in questo caso Amazon ha deciso di mettere in offerta articoli appartenenti ai migliori produttori del mercato, come nel caso di Apple, Samsung e OnePlus. Infatti, il portale statunitense ha riservato diversi sconti che coinvolgono smartphone del calibro di Samsung Galaxy S20 FE, Apple iPhone 12 e OnePlus Nord!

Tra questi tre smartphone, la promozione più interessante è quella rivolta al Samsung Galaxy S20 FE, perché attualmente è acquistabile a 439,72€ anziché 669,00€, grazie ad uno sconto del 34% che ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore di quasi 230,00€. Si tratta di uno smartphone dalle ottime specifiche tecniche, infatti possiede un processore proprietario Samsung Exynos 990, accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, espandibili con slot MicroSD fino a 1 TB.

Il Galaxy S20 FE eccelle anche nel comparto multimediale. Vanta un display Infinity-O da 6,5 pollici con una risoluzione in FullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Oltre al buon schermo, sulla parte anteriore è presente una fotocamera anteriore, capace di scattare selfie dalle notevoli qualità. Invece, sulla parte posteriore troviamo una tripla fotocamera, che assicura buone fotografie sia sfruttando lo zoom ottimo 30x e sia in scarsa presenza di luce.

Ad alimentare tutti i componenti ci pensa infine una batteria da 4.500 mAh, con funzione di ricarica wireless inversa che permette di caricare le batterie di tutti quegli accessori dotati di ricarica Qi (come gli smartwatch della serie Galaxy ndR). Insomma, uno smartphone che saprà accontentare tutti gli utenti, sia sul lato prestazionale che in quello delle funzioni.

Naturalmente, il Samsung Galaxy S20 FE non è l’unico dispositivo attualmente in offerta, motivo per cui vi consigliamo di consultare la nostra speciale pagina per dare uno sguardo a tutte le restanti promozioni attive. Prima di lasciarvi, vi consigliamo di dare seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Le migliori offerte del Prime Day 2021 sugli smartphone

Le migliori offerte del Prime Day 2021

Altre offerte del Prime Day 2021

Altre offerte Amazon

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!