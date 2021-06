Warehouse: le migliori offerte del Prime Day 2021!

Stiamo seguendo attentamente il susseguirsi dell’Amazon Prime Day 2021 che, a partire da mezzanotte di quest’oggi, sta regalando diverse occasioni a tutti coloro che vogliono fare acquisti di ogni genere, dagli smartphone alle smart tv, dall’arredo da giardino all’abbigliamento. In questo articolo, tuttavia, vogliamo soffermarci sulle migliori proposte dell’Amazon Warehouse, la categoria dell’usato del portale statunitense.

Acquistando prodotti dal Warehouse di Amazon, i clienti Amazon Prime potranno beneficiare del 30% di sconto, che sarà contrassegnato mediante un bollino di colore blu nella scheda prodotto. Si tratta dunque di un’ottima opportunità, considerando che lo sconto si va ad applicare ai già ottimi prezzi dei prodotti usati.

Un esempio? Il monitor Samsung C27F396! Un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, specializzato nella riproduzione di videogiochi, ma anche di contenuti multimediali come quelli offerti da Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Il suo prezzo di vendita, nella sua edizione usata, è di 147,87€ ma potrete portarvelo a casa alla circa 100,00€.

Il monitor in questione vanta un pannello curvo VA da 27 pollici con una risoluzione nativa in FullHD (1920 x 1080 pixel) ad una frequenza d’aggiornamento 60 Hz. Tra le sue caratteristiche più pregiate troviamo la sua ottima riproduzione dei colori e dei contrasti, che si traducono in neri intensi, bianchi brillanti e immagini ancora più nitide e vivaci. Inoltre, grazie alla tecnologia AMD FreeSync, questo articolo riduce autonomamente tutti quegli artefatti grafici, come interruzioni e ritardi.

Samsung C27F396 permette insomma di vivere un'esperienza visiva ottimale e coinvolgente, grazie ad una scheda tecnica di rilievo. Tuttavia, lo sconto dedicato a questo monitor non è l'unico disponibile, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina dell'offerta, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Amazon.

N.B.: I prezzi riportati in basso non comprendono lo sconto del 30%!

Le migliori offerte del Prime Day 2021 dal Warehouse

Le migliori offerte del Prime Day 2021

Altre offerte del Prime Day 2021

Altre offerte Amazon

