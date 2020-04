I migliori smartphone tra 600 e 800 euro

Il segmento compreso tra 600 e 800 euro è composto dai cosiddetti top di gamma. Parliamo di smartphone che si presentano con una scheda tecnica di altissimo livello e quasi non chiedono rinunce. Sono dispositivi completi e curati nei minimi dettagli. Da poco è entrata a far parte di questa fascia di prezzo anche Xiaomi, facendo il tanto atteso salto di qualità.

I dispositivi inseriti in questa lista assicurano tutti delle ottime prestazioni. Non c’è uno che prevale sull’altro. La scelta finale, qui più che in altri segmenti, dipende dalle esigenze, dai gusti e dall’attaccamento al brand di ogni singolo utente. In questo articolo, dunque, vi guideremo verso l’acquisto selezionando quelli che – a parer nostro – sono i migliori smartphone del momento tra 600 e 800 euro. La lista verrà costantemente aggiornata man mano che i vari produttori presenteranno le nuove proposte.

iPhone 11

iPhone 11 è il prodotto adatto per una buona parte di utenti che desidera uno smartphone iOS. Con questo dispositivo, Apple ha deciso di abbassare la base di partenza dei prezzi. Arrivato in Italia a 839 euro, è possibile acquistarlo su Amazon a poco meno di 800 euro. L’esperienza utente è simile a quella offerta dal fratello maggiore iPhone 11 Pro, più costoso. La parte frontale è occupata da un display IPS LCD da 6,1 pollici con una risoluzione di 828 x 1792 pixel. La scocca è realizzata completamente in vetro, disponibile in diverse colorazioni.

Il modulo fotografico quadrato ospita una doppia fotocamera (12 MP + 12 MP), mentre quella frontale è alloggiata nell’ampio notch dove sono presenti tutti i sensori necessari a far funzionare il Face ID. Il processore è il recente A13 Bionic con 4 GB di RAM e memoria interna da 64 GB non espandibili. Per questo, il consiglio è di acquistare almeno la versione da 128 GB, disponibile a 20 euro in più tramite questo link. Buona l’autonomia assicurata dalla batteria da 3.110 mAh. La parte software è ovviamente affidata ad iOS 13 con tutti i vantaggi che conosciamo.

Display: 6,1 pollici IPS LCD, 828 x 1792, 19,5:9

6,1 pollici IPS LCD, 828 x 1792, 19,5:9 Processore: A13 Bionic

A13 Bionic RAM: 4 GB

4 GB Storage: 64 GB espandibili

64 GB espandibili Fotocamera posteriore : 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4)

: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) Fotocamera anteriore: 12 Megapixel (f/2.2)

12 Megapixel (f/2.2) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS QZSS GALILEO, NFC, radio FM

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS QZSS GALILEO, NFC, radio FM Batteria: 3.110 mAh, ricarica con Lightning

3.110 mAh, ricarica con Lightning Sistema operativo: iOS 13

Huawei P40

La serie P40 di Huawei è senza dubbio la più discussa dell’ultimo periodo. Il motivo? La mancanza delle applicazioni e servizi di Google, come Maps, Gmail, YouTube, in favore dell’App Gallery del colosso cinese. Se i servizi di Big-G non sono indispensabili per voi (vi invitiamo a leggere la recensione del modello Pro per capire quali sono le soluzioni disponibili in mancanza del Play Store), potete prendere in seria considerazione l’acquisto del nuovo P40: uno smartphone che poco ha da invidiare al fratello maggiore.

Il processore è il Kirin 990 5G accoppiato a 8 GB di RAM, la stessa piattaforma hardware del pieghevole Mate XS (che però costa 2.599 euro). La memoria interna è di 128 GB, mentre la parte frontale è occupata da uno schermo OLED da 6,1 pollici con foro per le due fotocamere anteriori (32 MP + TOF). Tre fotocamere sul posteriore: principale da 50 MP + grandangolare da 16 MP + teleobiettivo da 8 MP. Tutto è alimentato da una batteria da 3.800 mAh. C’è il supporto al 5G. Manca il jack audio da 3,5 mm. Acquistandolo entro il 4 maggio si avrà in regalo lo smartwatch Huawei Watch GT 2.

Display: 6,1 pollici AMOLED, 1080 x 2340, 19,5:9

6,1 pollici AMOLED, 1080 x 2340, 19,5:9 Processore: Kirin 990 5G

Kirin 990 5G RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 50 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) +16 MP (f/2.2)

: 50 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) +16 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 32 MP (f/2.0) + IR TOF

32 MP (f/2.0) + IR TOF Connettività : Bluetooth 5.1, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, QZSS, NavIC, NFC, Dual-SIM, 5G

: Bluetooth 5.1, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, QZSS, NavIC, NFC, Dual-SIM, 5G Batteria: 3.800 mAh, ricarica con Type-C

3.800 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 10 AOSP con EMUI 10.1

Samsung Galaxy S20

Galaxy S20 è il nuovo smartphone targato Samsung. Condivide gran parte della scheda tecnica del fratello maggiore S20+ venduto a cifre superiori. Il display AMOLED ha a disposizione una diagonale da 6,2 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate a 120 Hz e supporto allo standard HDR10+. Insomma, uno schermo di alta qualità. Sotto la scocca, una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida e wireless.

Sul retro, troviamo un sensore principale da 12 Megapixel f/2.2 abbinato a un secondo sensore da 12 Megapixel f/1.8 (grandangolare, OIS) e a un terzo sensore da 64 Megapixel f/2.0 (OIS, teleobiettivo). La fotocamera frontale è da 10 Megapixel. Galaxy S20 arriva con a bordo già Android 10 con la One UI di Samsung. Il modello che vi proponiamo è quello in versione 4G con 128 GB di memoria interna espandibile. Esiste comunque una variante 5G, acquistabile a questo link.

Display: 6,2 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3200 pixels, 20:9

6,2 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3200 pixels, 20:9 Processore: Exynos 990

Exynos 990 RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 12 MP (f/1.8) + 64 MP (f/2.0) +12 MP (f/2.2)

: 12 MP (f/1.8) + 64 MP (f/2.0) +12 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, QZSS, NFC, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, QZSS, NFC, Dual-SIM, radio FM Batteria: 4.000 mAh, ricarica con Type-C

4.000 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 10 con One UI 2

Samsung Galaxy Note 10

È lo smartphone votato alla produttività per eccellenza. Il punto di forza di Galaxy Note 10, come tutta la serie, è il pennino integrato. La S-Pen assicura un’esperienza utente che nessun altro dispositivo sul mercato è attualmente in grado di offrire. Grazie a un apposito accordo Microsoft, offre un’incredibile integrazione con i computer molto simile a quella vista tra iPhone e Mac. Non manca poi il supporto a Samsung DeX: si collega un monitor esterno e si ha accesso a un ambiente desktop su base Android.

Volgete la vostra attenzione altrove se cercate maneggevolezza. È un phablet che può contare su un ampio display Dynamic AMOLED da 6,3 pollici. Al centro, un foro per la fotocamera da 10 MP. Sul retro del Note 10 ci sono tre sensori (12 MP + 16 MP + 12 MP). Completa la connettività che gode anche del supporto dual-SIM. Manca però l’espansione di memoria ma a disposizione ci sono 256 GB. Arrivato sul mercato a 979 euro, è ora disponibile a meno di 700 euro.

Display: 6,3 pollici Dynamic AMOLED, 1080 x 2280, 19:9

6,3 pollici Dynamic AMOLED, 1080 x 2280, 19:9 Processore: Exynos 9825

Exynos 9825 RAM: 8 GB

8 GB Storage: 256 GB non espandibili

256 GB non espandibili Fotocamera posteriore : 12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.1) +16 MP (f/2.2)

: 12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.1) +16 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, NFC, Dual-SIM, S-Pen

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, NFC, Dual-SIM, S-Pen Batteria: 3.500 mAh, ricarica con Type-C

3.500 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 10 con One UI 2

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro offre delle prestazioni di altissimo livello grazie alla presenza dello Snapdragon 855+ di Qualcomm abbinato a 8 Gigabyte di RAM. Una configurazione che rende questo smartphone estremamente fluido e scattante. È stato il primo dispositivo a montare memorie interne di tipo UFS 3.0. Il display è uno dei punti di forza: un pannello Fluid AMOLED che con una diagonale da 6,67 pollici occupa tutta la superficie frontale. I bordi curvi contribuiscono alla bellezza del dispositivo.

La fotocamera frontale è nascosta in un meccanismo a scomparsa. Sul retro, invece, ci sono tre fotocamere (principale, grandangolo e teleobiettivo con zoom ottico 3X). Manca il jack audio da 3,5 mm. Se volete spendere qualcosina in meno, potete valutare l’acquisto del fratello minore OnePlus 7T (su Amazon a questo link) che gode della stessa piattaforma hardware ma con qualche differenza dal punto di vista estetico e del comparto fotografico.

Display: 6,67 pollici Fluid AMOLED, 1440 x 3120, 19,5:9

6,67 pollici Fluid AMOLED, 1440 x 3120, 19,5:9 Processore: Snapdragon 855+

Snapdragon 855+ RAM: 8 GB

8 GB Storage: 256 GB non espandibili

256 GB non espandibili Fotocamera posteriore : 48 MP (f/1.6) + 8 MP (f/2.4) +16 MP (f/2.2)

: 48 MP (f/1.6) + 8 MP (f/2.4) +16 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 16 MP (f/2.0)

16 MP (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO SBAS, NFC, Dual-SIM

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO SBAS, NFC, Dual-SIM Batteria: 4.085 mAh, ricarica con Type-C

4.085 mAh, ricarica con Type-C Sistema operativo: Android 10 con OxygenOS 10

