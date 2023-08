Nell’evoluzione tecnologica, gli smartphone pieghevoli hanno raggiunto una discreta maturazione, come dimostrato dai recenti lanci dei Galaxy Z Flip5 e Z Fold5 di Samsung e dall’ampia selezione di brand che si stanno avvicinando a questa nuova categoria di prodotto.

Con così tante proposte diverse disponibili, cosa sta frenando la vostra decisione di acquistare uno smartphone pieghevole?

Le prime generazioni di smartphone pieghevoli sono state tutt’altro che perfette. I primi concept come il Royole Flexpai erano poco convincenti, mentre altri modelli come il Mate Xs di Huawei erano eleganti ma incredibilmente costosi. Samsung ha cercato di trovare un equilibrio con il primo Galaxy Fold, ma problemi di resistenza del display interno hanno portato a un notevole ritardo nelle consegne, allo scopo di apportare modifiche significative al design.

Da allora, ci sono stati miglioramenti significativi. La seconda generazione di dispositivi pieghevoli di Samsung, rappresentata dal Galaxy Z Flip e dal Galaxy Z Fold2 del 2020, ha introdotto nuovi accorgimenti alla cerniera per evitare l’ingresso di polvere, oltre ad altre migliorie di design come il nuovo ampio display del Fold che ha risolto il problema della prima generazione. Nel 2021, Z Flip3 e Z Fold3 hanno introdotto la resistenza all’acqua IPX8 e, allo stesso tempo, altri marchi concorrenti hanno iniziato a offrire prodotti sempre più interessanti. L’Oppo Find N è stata una sorprendente interpretazione alternativa degli smartphone pieghevoli a libro, mentre lo Xiaomi MIX Fold ha offerto un grande schermo, fotocamere potenziate e un profilo estremamente sottile anche per gli standard moderni.

Oggi, nel 2023, il mercato degli smartphone pieghevoli è davvero decollato: Motorola è tornata con il suo affascinante Razr 40 Ultra, Oppo ha lanciato a livello globale il Find N2 Flip, Honor ha introdotto un concorrente del Galaxy Z Fold incredibilmente sottile (per ora solo in Cina) e persino Google si è lanciata in questa sfida con il Pixel Fold. Tutta questa competizione ha reso la quinta generazione di dispositivi pieghevoli di Samsung un po’ meno entusiasmante a confronto.

Ogni nuovo modello di smartphone pieghevole ha cercato di risolvere le problematiche affrontate nel corso degli anni. Inoltre, la durabilità di tutti questi dispositivi è stata notevolmente migliorata.

Tuttavia, gli smartphone pieghevoli non sono ancora esenti da problemi. Ogni nuovo lancio è accompagnato da segnalazioni di nuovi disguidi e l’ottimizzazione delle app per schermi più grandi rimane ancora un cantiere aperto su Android. Soprattutto per i modelli con design “a libro”, il problema del prezzo elevato sembra non trovare soluzione. E, naturalmente, c’è ancora il problema della piega dello schermo, cosa che non è ancora stata risolta nonostante gli sforzi di tutti.

Fatte queste considerazioni, quindi, come mai nel 2023 non vi siete ancora comprati uno smartphone pieghevole?





Oggi lanciamo il nostro sondaggio che si chiuderà il prossimo lunedì. Se siete interessati ad esplorare l’argomento e spiegare in modo più dettagliato la vostra opinione vi invitiamo a lasciarci pure un commento qui sotto l’articolo, terremo tutti gli spunti in considerazione mentre faremo lo spoglio finale dei voti!