Cyberpunk 2077: gli sviluppatori rivelano quando potremo vedere la demo

Cyberpunk 2077 è un gioco molto atteso, ma a questo E3 non ha voluto mostrarsi: ora, scopriamo quando potremo vedere la demo.

I grandi nomi dell’industria videoludica presenti all’E3 2019 sono stati tanti, ma se dovessimo eleggerne uno su tutti, probabilmente sceglieremmo Cyberpunk 2077: non solo il suo trailer è il più visto su YouTube, tra quelli mostrati alla fiera losangelina, ma il gioco ha stupito tutti annunciando che Keanu Reeves interpreterà uno dei personaggi, Johnny Silverhand (il quale sarà doppiato da Luca Ward, in italiano, storico doppiatore di Sam Fisher, protagonista di Splinter Cell).

D’altro canto, i fan non sono affatto felici di non aver potuto vedere la nuova demo del gioco, che è stata presentata a porte chiuse alla stampa: certo, potete leggere la nostra anteprima nella quale vi spieghiamo esattamente cosa abbiamo giocato, ma poter ammirare con i propri occhi la bellezza di Night City sarebbe stato un notevole valore aggiunto.

Fortunatamente, CD Projekt RED ha deciso di non lasciarci nel dubbio e ha svelato esattamente quando potremo vedere il gioco. Marcin Momot, global community lead di CD Projekt, ha spiegato su Twitter che il gioco sarà mostrato pubblicamente al PAX West di Seattle, che è previsto dal 30 agosto al 2 settembre. Mancano meno di tre mesi, quindi.

L’attesa non è certo brevissima, ma siamo certi che i fan saranno in grado di resistere ancora un po’. Cyberpunk 2077 è previsto per il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC: quest’ultima versione supporterà la tecnologia RTX ray-tracing. Nel caso non lo sapeste, Cyberpunk 2077 è un videogame d’azione in prima persona con una forte componente da gioco di ruolo che vuole donare una grande libertà d’azione al giocatore: è stato infatti annunciato che non ci sarà il game over durante le missioni e che sarà possibile completare il gioco senza uccidere nessuno.