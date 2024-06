Tre giochi in uno a SOLO 36€! Hasbro Game Night per Nintendo Switch costa il 35% in MENO

Nell'attesa che esca Assassin's Creed Shadows, radunate amici e familiari per giocare tutti insieme a questo fantastico titolo perfetto per gli appassionati di giochi da tavolo: Hasbro Game Night per Nintendo Switch è oggi disponibile a soli 36,29€, con un notevole sconto del 35% dal prezzo originale di 55,86€. Include tre giochi classici: Monopoly, Trivial Pursuit e Risk, perfetti per serate in famiglia o sfide online con persone di tutto il mondo.

Hasbro Game Night per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Va incontro a un ampio ventaglio di gusti ed esigenze, dalla semplice voglia di divertimento in famiglia al desiderio di sfide strategiche contro avversari online di tutto il mondo. Hasbro Game Night per Nintendo Switch è il titolo perfetto per famiglie e gruppi di amici che cercano intrattenimento interattivo e coinvolgente da giocare comodamente a casa o in viaggio. Ideale dai 7 anni in su, include tre classici intramontabili del divertimento: Monopoly, Trivial Pursuit e Risk, tutti adattati per sfruttare al meglio le capacità della console Nintendo Switch.

Il titolo mescola infatti abilità strategica, conoscenza e fortuna, e sfrutta al massimo le potenzialità della console per offrire modalità personalizzabili, immagini in 3D e una ricca varietà di sfide vi terranno incollati allo schermo per ore. Potrete conquistare il mondo in "Risk", mostrare la propria conoscenza in "Trivial Pursuit" o diventare un magnate degli immobili in "Monopoly", perché c'è sempre il gioco ideale per tutti

Vi consigliamo l'acquisto per le lunghe serate in compagnia, unendo il classico fascino dei giochi da tavolo con la modernità della tecnologia di Nintendo Switch. Al prezzo di 36,29€ ridotto da 55,86€, Hasbro Game Night per Nintendo Switch rappresenta un'offerta eccezionale per divertirsi con la famiglia e gli amici, ovunque ci si trovi. Con i suoi 3 titoli classici, è il titolo perfetto per persone di tutte le età.

