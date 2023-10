Sony Inzone Buds: ecco dove acquistarli al miglior prezzo

Qualche giorno fa, completamente a sorpresa, Sony ha annunciato gli Inzone Buds, i nuovi auricolari true wireless progettati appositamente per il gaming. Ebbene, se non vedete l'ora di poterli utilizzare in accoppiata alla vostra console o PC questo articolo fa decisamente al caso vostro, dato che vi forniremo una lista con tutti gli store in cui acquistarli al miglior prezzo.

Partendo dalle basi, i Sony Inzone Buds hanno un prezzo di listino consigliato di 199,00€ e sono disponibili in due colorazioni, ovvero bianco o nero. Parliamo dei primi auricolari true wireless della gamma Inzone, che si caratterizza, a differenza delle altre linee Sony, per essere pensata per i videogiocatori e non semplicemente per ascoltare musica o effettuare chiamate.

Sony Inzone Buds, chi dovrebbe acquistarli?

I Sony Inzone Buds rappresentano l'acquisto perfetto per coloro che desiderano possedere quello che è, senza dubbio, il miglior modello di auricolari wireless da gaming attualmente sul mercato. Potrete godere, infatti, di un’esperienza immersiva, supportata da un audio personalizzato, un’insuperabile autonomia di 12 ore e una latenza minima, che esalteranno ogni vostro gameplay, a prescindere dalla vostra piattaforma di gioco.

A differenza di quanto si possa pensare, gli Inzone Buds sono compatibili non solo con PS5, ma anche con PC, dato che il collegamento avviene tramite il tradizionale wireless. Sono, dunque, ideali per chi gioca su più piattaforme e preferisce optare per un paio di auricolari anziché per un paio di cuffie over-ear, giacché non solo sono più comodi rispetto a un modello con padiglione, ma sono anche più pratici da indossare fuori casa, rendendoli ideali anche per un utilizzo che va al di là del gaming.

Sony Inzone Buds, dove acquistarli?

Al momento i Sony Inzone Buds sono disponibili solamente presso i rivenditori autorizzati Sony (qui trovate la lista completa dei negozi vicino a voi) e su Amazon a un prezzo di 199,00€. Quest'ultima opzione, se desiderate acquistarli online, rappresenta l'alternativa migliore per ora, nonostante la consegna sia prevista non prima di un mese a causa della scarsità delle scorte.

Nel corso delle prossime settimane, ovviamente, gli auricolari potrebbero diventare disponibili presso altri rivenditori online, come Mediaworld, Unieuro ed Euronics. In tal caso non mancheremo di aggiornare questo articolo con le migliori offerte sul mercato, per cui vi consigliamo di consultarlo periodicamente per scoprire le novità a riguardo.

